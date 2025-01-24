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Держдеп США заморозив заявки на зміну статі та на отримання паспортів із позначкою «X» у графі «стать»

10:56, 24 січня 2025
Держсекретар Марко Рубіо розпорядився у всіх офіційних документах використовувати слово «стать», а не «гендер».
Держдеп США заморозив заявки на зміну статі та на отримання паспортів із позначкою «X» у графі «стать»
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Державний департамент США призупинив прийом заявок на зміну статі та на отримання паспортів зі статевою відміткою «Х». Про це повідомляє The Guardian.

У внутрішньому електронному листі держсекретар Марко Рубіо доручив співробітникам департаменту дотримуватися нових суворих правил оформлення офіційної документації.

«Політика Сполучених Штатів полягає в тому, що стать людини не може бути змінена», — йдеться в електронному листі.

Крім того, директива Рубіо передбачає, що в офіційних документах, включаючи паспорти і консульські свідоцтва про народження за кордоном, повинна використовуватися «стать, а не гендер».

Співробітники Державного департаменту отримали наказ «призупинити розгляд будь-яких заявок на отримання маркеру статі Х» і «призупинити розгляд будь-яких заявок, в яких заявник прагне змінити маркер статі», згідно з визначенням, наведеним в указі.

У Білому домі пояснили, що паспорти з ідентифікацією «Х» все ще дійсні, хоча з їх поновленням можуть виникнути проблеми.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявляв, що відтепер у США буде лише дві статі – чоловіча та жіноча. 

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США

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