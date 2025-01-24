Госдеп США заморозил заявки на смену пола и на получение паспортов с пометкой «X» в графе «пол»

Госсекретарь Марко Рубио распорядился во всех официальных документах использовать слово «пол», а не «гендер».

Государственный департамент США приостановил прием заявок на смену пола и получение паспортов с половой отметкой «Х». Об этом сообщает The Guardian.

Во внутреннем электронном письме госсекретарь Марко Рубио поручил сотрудникам департамента соблюдать новые строгие правила оформления официальной документации.

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, что пол человека не может быть изменен", - говорится в электронном письме.

Кроме того, директива Рубио предусматривает, что в официальных документах, включая паспорта и консульские свидетельства о рождении за границей, должен использоваться «пол, а не гендер».

Сотрудники Государственного департамента получили приказ "приостановить рассмотрение любых заявок на получение маркера пола Х" и "приостановить рассмотрение любых заявок, в которых заявитель стремится изменить маркер пола", согласно определению, приведенному в указе.

В Белом доме объяснили, что паспорта с идентификацией Х все еще действительны, хотя с их восстановлением могут возникнуть проблемы.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявлял, что теперь в США будет только два пола – мужской и женский.

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