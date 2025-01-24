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Удостоверение бойца группы сопровождения гумпомощи и характеристика Добровольческого Украинского Корпуса не дают права на оружие без разрешения, — КУС ВС

11:32, 24 января 2025
КУС ВС подчеркнул, что удостоверение бойца группы сопровождения грузов гуманитарной помощи и характеристика от Добровольческого Украинского Корпуса не подтверждают членство в добровольческом формировании общины и не дают права на ношение оружия без разрешения.
Удостоверение бойца группы сопровождения гумпомощи и характеристика Добровольческого Украинского Корпуса не дают права на оружие без разрешения, — КУС ВС
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Удостоверение бойца группы сопровождения грузов гуманитарной помощи и характеристика Добровольческого Украинского Корпуса не подтверждают членство в добровольческом формировании общины и не предоставляют права на ношение оружия без разрешения. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результату рассмотрения дела № 752/10819/23.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 263 КК України, оскільки він без передбаченого законом дозволу придбав перероблений пістолет моделі «STALKER MOD. 914-S» калібру 9 мм та 19 патронів до нього, які носив із собою до моменту вилучення цієї вогнепальної зброї та боєприпасів працівниками поліції. У касаційній скарзі захисник зазначив, що обвинувачений у березні 2022 року працював на забезпечення сил територіальної оборони й отримав зброю від військових на блокпості, добровільно видав її працівникам поліції, а тому відповідно до вимог ч. 3 ст. 263 КК України не підлягав кримінальній відповідальності.

Верховний Суд, залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, вказав, що обвинувачений не отримував дозволу, передбаченого законодавством, на право зберігання, носіння вогнепальної зброї та боєприпасів, які було вилучено.

Наявність у нього посвідчення бійця групи супроводження вантажів гуманітарної допомоги Гуманітарного штабу Києва та характеристика Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» не є достатнім підтвердженням членства й активної участі обвинуваченого у складі добровольчого формування територіальної громади та не надавало йому права на носіння такої вогнепальної зброї і боєприпасів.

Навіть дата, час, місце та обставини, за яких обвинуваченого було затримано і вилучено в нього вогнепальну зброю з боєприпасами (під час вигулу собаки), не дають підстав вважати, що він на момент затримання виконував завдання щодо відсічі збройній агресії рф проти України або ж діяв у стані крайньої необхідності.

Постанова ККС ВС від 17 грудня 2024 року у справі № 752/10819/23 (провадження № 51-3356км24) – за посиланням.

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оружие КУС ВС

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