Новый агент OpenAI будет работать в интернете вместо пользователей и даже заказывать еду

OpenAI представила инновационного агента Operator для выполнения онлайн-заданий.

Фото: ukr.media

OpenAI анонсировала выпуск нового инструмента Operator - агента, способного выполнять задачи в интернете вместо пользователя. Эта технология, доступная в США для пользователей с подпиской Pro, пока находится в стадии предварительного тестирования. Об этом говорится на официальном сайте OpenAI.

Operator базируется на модели Computer-Using Agent (CUA), которая объединяет возможности GPT-4o в распознавании изображений и логическом мышлении. Благодаря этому инструмент может «видеть» веб-страницы через скриншоты, работать с клавиатурой и мышью, заполнять формы, нажимать кнопки, прокручивать страницы, создавать мемы и выполнять другие задачи.

Operator способен автоматизировать широкий спектр рутинных задач:

заполнение форм и заказ продуктов;

персонализация запросов, например, настройка авиаперелетов;

одновременное выполнение нескольких задач, таких как бронирование кемпинга и заказ товаров на Etsy.

Пользователи могут настраивать индивидуальные инструкции для агента или сохранять повторяющиеся запросы для быстрого доступа. Если Operator сталкивается со сложными задачами, например, авторизацией или вводом платежных данных, он обращается за помощью к пользователю.

Operator уже тестируется в партнерстве с такими компаниями, как DoorDash, Instacart, OpenTable, Priceline и Uber. Инструмент призван сделать сервисы более удобными и эффективными как для пользователей, так и для бизнеса.

В публичном секторе OpenAI сотрудничает с городской администрацией Стоктона, чтобы упростить процесс регистрации в муниципальных программах.

Пока что Operator имеет определенные ограничения, но разработчики планируют совершенствовать его функционал, учитывая отзывы пользователей. В будущем агент станет доступным для подписчиков Plus, Team и Enterprise, а также будет интегрирован в ChatGPT.

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