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Ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на медосмотр

10:33, 24 января 2025
Для ограниченно годных, которые будут обращаться в ТЦК с заявлением об отсрочке, предусмотрено исключение по направлению на медосмотр.
Ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на медосмотр
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Кабмин предусмотрел особенности для ограниченно годных, которые обратятся в ТЦК с заявлением об отсрочке, во внесенных изменениях в Порядок проведения призыва граждан на военную службу, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

Так, устанавливается, что военнообязанные, которые обратились в районный (городской) ТЦК (Центральное управление или региональные органы СБУ или соответствующее подразделение разведывательных органов) с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, кроме ранее признанных ограниченно годными или временно негодными к военной службе по состоянию здоровья срок от 6 до 12 месяцев согласно выводу военно-врачебной комиссии, в случае окончания срока действия справки (постановления) военно-врачебной комиссии.

До изменений было предусмотрено, что «военнообязанные, обратившиеся в районный (городской) ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе».

Таким образом, лица, которые обратятся с заявлением об отсрочке, но ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с заключением ВЛК, в случае окончания срока действия справки (постановления) ВЛК, будут направляться на медосмотр для определения годности.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала изменения, внесенные Кабмином в правила мобилизации постановлением №1558 от 31 декабря 2024 года.

Также напомним, что член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что ограниченно годные обязаны пройти ВЛК до 5 февраля, иначе им грозит штраф до 25,5 тысяч грн.

Однако в Минобороны указали, что на данном этапе прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должно вызвать военнообязанного повесткой. Если повестки не было, военнообязанный может лично обратиться в ТЦК для получения направления на ВЛК.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины ТЦК мобилизация отсрочка ВВК военная служба

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