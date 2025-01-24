Обмежено придатних, які звернуться з заявою про відстрочку, спочатку направлять на медогляд

Для обмежено придатних, які будуть звертатися до ТЦК із заявою про відстрочку, передбачили виняток щодо направлення на медогляд.

Кабмін передбачив особливості для обмежено придатних, які звернуться до ТЦК із заявою про відстрочку, у внесених змінах до Порядку проведення призову громадян на військову службу, затвердженому постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Так, встановлюється, що військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) ТЦК (Центрального управління або регіональних органів СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів) із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку військово-лікарської комісії, у разі закінчення строку дії довідки (постанови) військово-лікарської комісії.

До змін було передбачено, що «військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) ТЦК з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби».

Таким чином, особи, які звернуться із заявою про відстрочку, але які раніше були визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, у разі закінчення строку дії довідки (постанови) ВЛК, будуть направлятися на медогляд для визначення придатності.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала зміни, які вніс Кабмін до правил мобілізації постановою №1558 від 31 грудня 2024 року.

Також нагадаємо, що член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що обмежено придатні зобов’язані пройти ВЛК до 5 лютого, інакше їм загрожує штраф до 25,5 тисяч грн.

Однак у Міноборони вказали, що на даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК.

Автор: Наталя Мамченко

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