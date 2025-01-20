Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны

13:37, 20 января 2025
В Минобороны объяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти ВЛК до 4 февраля, но для выдачи направления на ВЛК ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.
Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ранее член Комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп Федор Вениславский заявил, что ограниченно годные должны пройти ВЛК до 4 февраля, и при этом на прохождение ВЛК их не будут вызывать, это нужно сделать самостоятельно.

Вместе с тем, из разъяснения Минобороны следует другое – что ограниченно годные должны иметь направление от ТЦК для прохождения ВЛК.

Что делать гражданам Украины, признанным ограниченно годными

Как указали в Минобороны, граждане, которые до внесения изменений в законодательство, то есть до 4 мая 2024 года, были признаны ограниченно годными, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Организацией медосмотра и уточнением информации занимаются ТЦК по месту жительства военнообязанных.

В соответствии с Правилами военного учета (приложение 2 к Порядку, утвержденного постановлением КМУ №487) призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях соответственно для взятия на военный учет и определения назначения на особый период, оформление военно-учетных документов, прохождения медицинского осмотра и т.д.

«На данном этапе, прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должно вызвать военнообязанного повесткой. Если повестки не было, то военнообязанный может лично обратиться в ТЦК для получения направления на ВЛК», - подчеркнули в Минобороны.

Также в министерстве указали, что согласно п.3.8 главы 3 раздела II Приказа №402 Постановление ВЛК районных, городских ТЦК о степени годности военнообязанного действительно в течение одного года со дня окончания медосмотра.

Поэтому военнообязанным нужно ежегодно обновлять медицинскую информацию.

Какая предусмотрена ответственность

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВЛК – это нарушение правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно КУоАП, за это может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Как изменится статус в мобильном приложении Резерв+

Если лицо со статусом «Ограниченно годное» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако если ТЦК направит повестку на прохождение ВЛК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки – в Резерв+ отразится статус «в розыске».

Цифровая реформа ВЛК

Минобороны внедряет реформу ВЛК. На первом этапе ее реализации появится возможность отправить запрос на направление на ВЛК через мобильное приложение Резерв+, получить уведомление с деталями и отправиться в учреждение здравоохранения, указанное в направлении, без необходимости посещать ТЦК. Этот этап должен быть воплощен в январе.

Напомним, 4 мая 2024 вступил в силу Закон №3621-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Этим документом из положений законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены такие определения как «ограниченно годный к военной службе» и «негодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время».

В соответствие с указанным законом был приведен приказ Министерства обороны №402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ».

Какие постановления на сегодняшний день принимаются ВЛК

Также в Минобороны напомнили, что при медицинском осмотре военнослужащих и других лиц (в том числе призывников и военнообязанных) ВЛК принимаются постановления такого общего содержания:

«Годный»:

  • к военной службе;
  • к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

«Негодный»:

  • к военной службе;
  • к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев (постановление принимается во время действия военного положения);

«Требует»:

  • освобождения от исполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней;
  • отпуска для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней;
  • отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенное количество календарных дней;
  • лечения в учреждении здравоохранения (учреждение) сроком не менее определенного количества календарных дней;

«Временно непригоден»:

  • к прохождению сборов (постановление принимается в отношении военнообязанных, резервистов, призываемых на сборы);
  • к военной службе (указать дату повторного осмотра).

Не требует длительного лечения (постановление принимается в случаях отсутствия и потребности в продолжении длительного лечения);

Иные соответствующие постановления.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ТЦК Минобороны ВВК военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.

Может ли внучка, которая через 8 лет нашла завещание деда в старых документах, претендовать на наследство – позиция Верховного Суда

Неосведомленность наследника о наличии завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства для лиц, не являющихся наследниками по закону первой очереди или другой очереди наследников, приобретавших право на наследование по закону.

Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти ВЛК до 4 февраля, но для выдачи направления на ВЛК ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Провайдеров и операторов мобильной связи предлагают отнести к критической инфраструктуре законом

Народные депутаты предлагают записать непосредственно в законе, что поставщики электронных коммуникационных сетей или услуг, сетей мобильной связи (операторов), осуществляющих поставку электронных коммуникационных услуг мобильной связи, являются критической инфраструктурой.

Как судья первой инстанции, принявший законное решение, может подозреваться в государственной измене? — комментарий судьи Анатолия Ивченко

Анатолий Ивченко: Очевидно, что следствие даже не пыталось определить, кто именно в суде кассационной инстанции оставил решение без изменений, ведь о качестве подозрения свидетельствует этот текст: «кто-то осуществил вмешательство в деятельность судей Верховного Суда Украины, которым решение хозяйственного суда города Киева от 19.09 .2012 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 03.12.2012 оставлено без изменений». Обращу внимание – данное дело никогда не находилось в производстве Верховного Суда Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України