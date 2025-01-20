Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти ВЛК до 4 февраля, но для выдачи направления на ВЛК ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Ранее член Комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп Федор Вениславский заявил, что ограниченно годные должны пройти ВЛК до 4 февраля, и при этом на прохождение ВЛК их не будут вызывать, это нужно сделать самостоятельно.

Вместе с тем, из разъяснения Минобороны следует другое – что ограниченно годные должны иметь направление от ТЦК для прохождения ВЛК.

Что делать гражданам Украины, признанным ограниченно годными

Как указали в Минобороны, граждане, которые до внесения изменений в законодательство, то есть до 4 мая 2024 года, были признаны ограниченно годными, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Организацией медосмотра и уточнением информации занимаются ТЦК по месту жительства военнообязанных.

В соответствии с Правилами военного учета (приложение 2 к Порядку, утвержденного постановлением КМУ №487) призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях соответственно для взятия на военный учет и определения назначения на особый период, оформление военно-учетных документов, прохождения медицинского осмотра и т.д.

«На данном этапе, прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должно вызвать военнообязанного повесткой. Если повестки не было, то военнообязанный может лично обратиться в ТЦК для получения направления на ВЛК», - подчеркнули в Минобороны.

Также в министерстве указали, что согласно п.3.8 главы 3 раздела II Приказа №402 Постановление ВЛК районных, городских ТЦК о степени годности военнообязанного действительно в течение одного года со дня окончания медосмотра.

Поэтому военнообязанным нужно ежегодно обновлять медицинскую информацию.

Какая предусмотрена ответственность

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВЛК – это нарушение правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно КУоАП, за это может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Как изменится статус в мобильном приложении Резерв+

Если лицо со статусом «Ограниченно годное» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако если ТЦК направит повестку на прохождение ВЛК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки – в Резерв+ отразится статус «в розыске».

Цифровая реформа ВЛК

Минобороны внедряет реформу ВЛК. На первом этапе ее реализации появится возможность отправить запрос на направление на ВЛК через мобильное приложение Резерв+, получить уведомление с деталями и отправиться в учреждение здравоохранения, указанное в направлении, без необходимости посещать ТЦК. Этот этап должен быть воплощен в январе.

Напомним, 4 мая 2024 вступил в силу Закон №3621-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Этим документом из положений законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены такие определения как «ограниченно годный к военной службе» и «негодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время».

В соответствие с указанным законом был приведен приказ Министерства обороны №402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ».

Какие постановления на сегодняшний день принимаются ВЛК

Также в Минобороны напомнили, что при медицинском осмотре военнослужащих и других лиц (в том числе призывников и военнообязанных) ВЛК принимаются постановления такого общего содержания:

«Годный»:

к военной службе;

к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

«Негодный»:

к военной службе;

к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев (постановление принимается во время действия военного положения);

«Требует»:

освобождения от исполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней;

отпуска для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней;

отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенное количество календарных дней;

лечения в учреждении здравоохранения (учреждение) сроком не менее определенного количества календарных дней;

«Временно непригоден»:

к прохождению сборов (постановление принимается в отношении военнообязанных, резервистов, призываемых на сборы);

к военной службе (указать дату повторного осмотра).

Не требует длительного лечения (постановление принимается в случаях отсутствия и потребности в продолжении длительного лечения);

Иные соответствующие постановления.

Автор: Наталя Мамченко

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