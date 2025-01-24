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Посвідчення бійця групи супроводження гумдопомоги та характеристика Добровольчого Українського Корпусу не дають права на зброю без дозволу, — ККС ВС

11:32, 24 січня 2025
ККС ВС наголосив, що посвідчення бійця групи супроводження вантажів гуманітарної допомоги та характеристика від Добровольчого Українського Корпусу не підтверджують членство в добровольчому формуванні громади і не надають права на носіння зброї без дозволу.
Посвідчення бійця групи супроводження гумдопомоги та характеристика Добровольчого Українського Корпусу не дають права на зброю без дозволу, — ККС ВС
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Посвідчення бійця групи супроводження вантажів гуманітарної допомоги та характеристика від Добровольчого Українського Корпусу не підтверджують членство в добровольчому формуванні громади і не надають права на носіння зброї без дозволу. Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатом розгляду справи № 752/10819/23.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 263 КК України, оскільки він без передбаченого законом дозволу придбав перероблений пістолет моделі «STALKER MOD. 914-S» калібру 9 мм та 19 патронів до нього, які носив із собою до моменту вилучення цієї вогнепальної зброї та боєприпасів працівниками поліції. У касаційній скарзі захисник зазначив, що обвинувачений у березні 2022 року працював на забезпечення сил територіальної оборони й отримав зброю від військових на блокпості, добровільно видав її працівникам поліції, а тому відповідно до вимог ч. 3 ст. 263 КК України не підлягав кримінальній відповідальності.

Верховний Суд, залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, вказав, що обвинувачений не отримував дозволу, передбаченого законодавством, на право зберігання, носіння вогнепальної зброї та боєприпасів, які було вилучено.

Наявність у нього посвідчення бійця групи супроводження вантажів гуманітарної допомоги Гуманітарного штабу Києва та характеристика Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» не є достатнім підтвердженням членства й активної участі обвинуваченого у складі добровольчого формування територіальної громади та не надавало йому права на носіння такої вогнепальної зброї і боєприпасів.

Навіть дата, час, місце та обставини, за яких обвинуваченого було затримано і вилучено в нього вогнепальну зброю з боєприпасами (під час вигулу собаки), не дають підстав вважати, що він на момент затримання виконував завдання щодо відсічі збройній агресії рф проти України або ж діяв у стані крайньої необхідності.

Постанова ККС ВС від 17 грудня 2024 року у справі № 752/10819/23 (провадження № 51-3356км24) – за посиланням.

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зброя ККС ВС

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