Министр обороны США Пит Хегсет запретил прием на военную службу трансгендеров

Пит Хегсет также приостановил операции по смене пола для всех военнослужащих.

Фото: The Washington Post

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Министр обороны США Пит Хегсет издал меморандум, которым приостановил проведение операций по смене пола для всех военнослужащих. Кроме того, вводится запрет на прием трансгендеров на службу в вооруженных силах США. Документ обнародовал американский журналист Кайл Чейни на своей странице в соцсети Х.

В документе от 7 февраля сказано, что миссия Министерства обороны «требует от военнослужащих соблюдения строгих психических и физических стандартов», и что готовность и боеспособность сил зависят от «соответствия военнослужащих этим стандартам».

«Департамент должен обеспечить создание «Единой силы» без подгрупп, определяемых чем-либо, кроме способностей или приверженности миссии. Попытки разделить наши войска по признаку идентичности ослабляют наши силы и делают нас уязвимыми. Такие попытки нельзя терпеть или поддерживать», — говорится в документе.

Далее в меморандуме делается ссылка на указ президента США Дональда Трампа «Приоритет военного мастерства и готовности», в котором говорится, что «выражение «ложной гендерной идентичности», отличной от пола человека, не может соответствовать строгим стандартам, необходимым для военной службы».

Также в документе сказано, что «к лицам с гендерной дисфорией, которые добровольно вызвались служить нашей стране, будут относиться с достоинством и уважением».

Заместителю министра обороны по кадрам и готовности делегированы полномочия предоставлять дополнительные руководящие указания по политике и реализации, выходящие за рамки обычного процесса выдачи указаний МО, включая «указания относительно службы военнослужащих с текущим диагнозом или историей гендерной дисфории, для реализации этого указания».

Ранее сообщалось, что Госдеп США заморозил заявки на смену пола и на получение паспортов с пометкой «X» в графе «пол».

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