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Еврокомиссия надеется открыть три кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС до июня

21:12, 24 февраля 2025
В Еврокомиссии подчеркнули, что для открытия всех 6 кластеров еще предстоит сделать ряд шагов.
Еврокомиссия надеется открыть три кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС до июня
Фото: aa.com.tr
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Еврокомиссар по расширению Марта Кос во время совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины сообщила, что ЕК надеется на открытие трех кластеров переговоров Украины с ЕС до завершения польского председательства в июне.

«Есть ряд шагов, которые еще предстоит сделать, но мы надеемся, что сможем открыть кластер 1 «Фундаментальные основы», кластер 2 «Внутренний рынок», кластер 6 «Внешние отношения» уже во время председательства Польши, а потом у нас есть еще полгода, чтобы открыть другие три», - сказала она.

По словам Кос, Еврокомиссия инвестирует в ускорение процесса вступления Украины в ЕС и, как и Украина, стремится как можно быстрее добиться существенного прогресса. Также она подчеркнула, что для выполнения таких амбициозных планов следует упорно работать с обеих сторон.

«Чтобы прогресс не терял темпов, очень важно поддерживать высокий темп реформ, обеспечивая при этом ответственность всего общества, предусматривающего поддержку действительно тесного партнерства с депутатами Верховной Рады, гражданским обществом, а также представителями частного сектора», - сказала еврокомиссар.

Она добавила, что хотя решение относительно следующих шагов остается за странами-членами, важно предоставить им прочную фактологическую базу, которая демонстрирует прогресс и позволяет быстро принимать решения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в рамках вступления в ЕС Украина продолжает активную работу над тремя дорожными картами в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Также был обнародован проект Дорожной карты в области верховенства права.

Кроме того, Украина начала двусторонний скрининг с ЕС по финансовым услугам.

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ЕС Украина

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