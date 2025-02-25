Суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении дистанционного судебного разбирательства определять форму судебного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд не усматривает существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона из-за проведения судебного заседания в апелляционном суде в режиме видеоконференции вопреки желанию осужденного принять личное участие в судебном заседании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд не имеет права принимать решение о проведении дистанционного судебного разбирательства, если обвиняемый находится вне помещения суда и возражает против этого, за исключением случаев дистанционного разбирательства в условиях военного положения.

Суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении дистанционного судебного разбирательства определять форму судебного заседания. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении по делу №708/1253/15-к.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций оставили без удовлетворения заявление осужденного о пересмотре приговора апелляционного суда 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам. В кассационной жалобе осужденный утверждает, что судебное разбирательство в апелляционном суде проводилось в режиме видеоконференции, в то время как он ходатайствовал о проведении судебного заседания с его личным участием.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений постановление апелляционного суда. КУС указал, что поскольку военное положение на территории Украины было введено согласно Указу Президента Украины от 24.02.2022 и неоднократно продлевалось, оно действовало во время апелляционного пересмотра. Поэтому решение о проведении судебного заседания по заявлению осуждённого о пересмотре приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами не противоречит положениям статьи 336 УПК.

Положения ч. 2 ст. 336 УПК указывают, что именно суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении судебного разбирательства дистанционно определять форму судебного заседания.

Так, мотивированным постановлением апелляционного суда было принято решение о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции с учреждением исполнения наказаний для обеспечения участия осужденного в открытом судебном заседании.

Осужденный принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, ему была предоставлена юридическая помощь защитника. В ходе судебного заседания осужденный подавал ходатайства, которые были рассмотрены судом, выражал своё мнение относительно поданной кассационной жалобы, давал пояснения, проявлял активное процессуальное поведение и выражал мотивированную позицию по вопросам апелляционного пересмотра. После выяснения обстоятельств дела в судебном заседании он не возражал против перехода суда к стадии судебных прений, не заявлял о нехватке времени на подготовку или о своей неготовности к выступлению в дебатах, в ходе которых дал содержательные пояснения, при этом не указывал на какие-либо препятствия для перехода к этому этапу разбирательства.

При применении видеоконференции была обеспечена не просто формальная присутствие осужденного в судебном заседании, а именно эффективное участие в судебном процессе, включающее право видеть, слышать и наблюдать за происходящим в судебном заседании без технических препятствий, а также давать пояснения.

Учитывая изложенное, коллегия судей КУС не усматривает существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона из-за проведения судебного заседания в апелляционном суде в режиме видеоконференции вопреки желанию осуждённого принять личное участие в судебном заседании.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.