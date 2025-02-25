Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного судового провадження, у якому поза межами приміщення суду перебуває обвинувачений, якщо він проти цього заперечує, крім випадків здійснення дистанційного судового провадження в умовах воєнного стану.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові по справі № 708/1253/15-к.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій залишили без задоволення заяву засудженого про перегляд вироку апеляційного суду 2009 року за нововиявленими обставинами. У касаційній скарзі засуджений стверджує, що судовий розгляд у апеляційному суді проводився у режимі відеоконференції, в той час коли він заявляв клопотання про проведення судового засідання за його особистої участі.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишено без зміни ухвалу апеляційного суду. ККС вказав, що оскільки воєнний стан на території України введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 та неодноразово продовжений, отже діяв під час апеляційного перегляду, а тому рішення про проведення судового засідання за заявою засудженого про перегляд вироку щодо нього за нововиявленими обставинами не суперечить приписам ст. 336 КПК.

Положення ч. 2 ст. 336 КПК вказують на те, що саме суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення судового провадження дистанційно вирішувати питання про форму судового засідання.

Так, мотивованою ухвалою апеляційного суду прийнято рішення про проведення судового засідання в режимі відеоконференції з установою виконання покарань для забезпечення участі засудженого у відкритому судовому засіданні.

Засуджений брав участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції, був забезпечений юридичною допомогою захисника. Засуджений, у судовому засіданні заявляв клопотання, які були вирішені судом, висловлював свою думку щодо поданої касаційної скарги, надавав пояснення, виявив активну процесуальну поведінку і висловив вмотивовану позицію стосовно питань апеляційного перегляду, після з’ясування в судовому засіданні обставин справи він не заперечував проти переходу суду до стадії судових дебатів, не заявляв про недостатність часу для підготовки або неготовність до виступу в дебатах, під час яких висловив змістовні пояснення, при цьому не вказував, що є які небудь перешкоди до переходу до цього етапу провадження.

При застосуванні відеоконференції була забезпечена не просто формальна присутність засудженого у судовому засіданні, а саме ефективна участь у судовому процесі, яка включає в себе право бачити, чути та спостерігати за тим, що відбувається в судовому засіданні без технічних перешкод, давати пояснення.

З огляду на зазначене, колегія суддів ККС не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.