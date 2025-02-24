Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия подготовили план по гарантиям безопасности для Украины

Париж и Лондон подготовили план гарантий безопасности для Украины, предусматривающий отправку военных в Украину.

Фото: voanews.com

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Франция и Великобритания разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Однако они «не обязательно» будут находиться на линии фронта, а будут присутствовать «в качестве гарантии».

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель.

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