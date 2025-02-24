Еммануель Макрон заявив, що Франція та Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України

Париж і Лондон підготували план гарантій безпеки для України, який передбачає відправку військових до України.

Фото: voanews.com

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Франція та Велика Британія розробили план, спрямований на надання гарантій безпеки для України. При цьому їхні військові не мають перебувати на лінії фронту. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції в Білому домі.

За його словами, цей план може передбачати відправку європейських солдатів в Україну. Однак вони «не обов’язково» будуть знаходитися на лінії фронту, а будуть присутні «у якості гарантії».

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що забезпечення безпеки України після врегулювання війни ляже на європейські країни.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що війна в Україні «може закінчитися протягом декількох тижнів».

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