Війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів, — Дональд Трамп

За словами Дональда Трампа, війна в Україні може скоро закінчитися.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні «може закінчитися протягом декількох тижнів». Про це він сказав під час прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Якщо ми будемо розумними. Якщо ми не будемо розумними, вона буде продовжуватися, і ми будемо продовжувати втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати — а ми цього не хочемо.

Памʼятаєте, я казав, що ця війна може перерости у Третю світову війну. Цього ми також не хочемо», – сказав він

Раніше Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди з Україною про корисні копалини.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що команди продуктивно працюють із США над економічною угодою.

Додамо, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини та мінерали.

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