Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

08:05, 25 лютого 2025
Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.
Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту прийняти в першому читанні урядовий законопроект 12447 про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» та зміною адміністративно-територіального устрою України.

Метою законопроекту 12447, як зазначає Кабмін, є врахування змін адміністративно-територіального устрою, що відбулися у 2020 році. Він передбачає внесення змін до 6 кодексів і 66 законів України.

Як зазначає уряд, Кабмін в червні 2020 року визначив адміністративні центри та затвердив території 1469 територіальних громад областей (розпорядження № 707-730).

25 жовтня 2020 року відбулись перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів новоутворених територіальних громад, повноваження яких поширилися на всю територію відповідних територіальних громад.

Водночас положеннями окремих законів, якими регулюються повноваження органів місцевого самоврядування, установлено, що відповідні повноваження поширюються лише на територію населених пунктів, що суперечить принципу повсюдності місцевого самоврядування та абзацу 26 статті 1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з яким територіальна громада здійснює свої повноваження, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, на всій своїй території.

Порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, їх найменування та перейменування, вирішення інших питань адміністративно-територіального устрою України визначає Закон «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України».

Проте, вказує Кабмін, чинне законодавство містять термінологію (місто загальнодержавного, республіканського, обласного, районного значення (підпорядкування), селище міського типу, сільрада, територія ради та інше), яка не відповідає положенням Закону, що призвело до колізій.

Тому, на думку Кабміну, потрібно врегулювати питання щодо приведення положень національного законодавства у відповідність до закону та врахування змін адміністративно-територіального устрою, що відбулися у 2020 році.

Головне науково-експертне управління ВР в цілому поділяє думку щодо наявності колізій, однак висловило низку суттєвих зауважень.

Зокрема, зауваження викликало те, що авторами проекту використовується підхід, за яким поняття «територіальна громада» ототожнюється з поняттям «адміністративно-територіальна одиниця».

Крім того, змінами до статті 121 Земельного кодексу пропонується передбачити, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території територіальної громади міст Києва, Севастополя, де знаходиться фермерське господарство. «Однак, запропонований перелік територій (з виокремленням міст Києва та Севастополя), де діють відповідні правила, виглядає нелогічним, адже у містах Київ та Севастополь також є свої територіальні громади», зазначає ГНЕУ.

Також зауваження викликали зміни до статті 10 Кодексу про надра, до Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». На думку ГНЕУ, вони можуть викликати труднощі щодо розуміння просторової основи дії відповідних норм.

До Виборчого кодексу пропонуються зміни, зокрема про те, що «до меж територіального виборчого округу разом з територією району в місті може входити також суміжна з цим районом у місті територія іншого населеного пункту (села, селища, міста), що входить до складу території тієї ж міської територіальної громади, що й територія міста з районним поділом …»; а також, що «до меж територіального виборчого округу з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом разом з територією району в місті може входити також суміжна з цим районом у місті територія іншого населеного пункту (села, селища, міста), що входить до складу території тієї ж міської територіальної громади, що й територія міста з районним поділом».

«Однак, такий підхід не враховує, на наш погляд, конституційну модель формування місцевих рад. Адже, виходячи зі змісту ч. 1 ст. 140 та ч. ч. 1, 2 ст. 141 Основного Закону України депутати сільських, селищних, міських рад та сільські, селищні, міські голови обираються жителями саме відповідних населених пунктів (а не суміжних)», зазначили у ГНЕУ.

Крім того, пропонуються зміни до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», зі змісту яких випливає, що містобудівний кадастр має в обов’язковому порядку вестися на державному рівні, в той час як на регіональному та місцевому рівнях – лише у разі прийняття відповідних рішень. Проте, хто саме має приймати відповідне рішення (рада, її виконавчий орган чи інший державний орган), у проекті не визначено, що створює правову невизначеність.

«Варто також зауважити, що скасування ведення зазначених містобудівних кадастрів виглядає обґрунтованим лише у випадку нормального функціонування містобудівного кадастру на державному рівні. Однак слід звернути увагу, що згідно з постановою КМУ «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» від 9.09.2024 №909 такий кадастр протягом 2 років з дня набрання чинності цією постановою буде функціонувати як експериментальний проект. У зв’язку з цим, на нашу думку, скасування обов’язкового ведення містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях виглядає передчасним та може негативно позначитися на забезпеченні при здійсненні містобудівної діяльності сталого розвитку відповідних територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів», зазначає ГНЕУ.

Законопроект уряду також передбачає зміни до Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

«У результаті прийняття зазначених змін, зокрема, з переліку відповідних бюджетів виключаються окремо визначені у Законі бюджети районних рад, міських рад монофункціональних міст - супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд. Слід зауважити, що «монофункціональні міста – супутники ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд» окремо визначені у ч. 1 ст. 1 Закону, що свідчить про їх особливий статус у порівнянні з іншими населеними пунктами. За цих обставин запропоновані зміни фактично нівелюють особливий статус таких міст», зазначає експертне управління Ради.

Нижче наводимо повний текст висновку ГНЕУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду