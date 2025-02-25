Комитет рекомендовал Раде одобрить изменения в Земельный, Избирательный и другие кодексы касательно административно-территориального устройства

Законопроект предусматривает внесение изменений в 6 кодексов, в частности, Избирательный кодекс, Земельный кодекс, Кодекс о недрах, и 66 законов, в том числе о использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, а также о регулировании градостроительной деятельности.

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять в первом чтении правительственный законопроект №12447 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» и изменением административно-территориального устройства Украины.

Целью законопроекта №12447, как отмечает Кабмин, является учет изменений административно-территориального устройства, произошедших в 2020 году. Он предусматривает внесение изменений в 6 кодексов и 66 законов Украины.

Как отмечает правительство, Кабмин в июне 2020 года определил административные центры и утвердил территории 1469 территориальных громад областей (распоряжения №707-730).

25 октября 2020 года состоялись первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских голов новообразованных территориальных громад, полномочия которых распространились на всю территорию соответствующих территориальных громад.

В то же время положения отдельных законов, регулирующих полномочия органов местного самоуправления, устанавливают, что соответствующие полномочия распространяются только на территорию населенных пунктов, что противоречит принципу повсеместности местного самоуправления и абзацу 26 статьи 1 Закона «О местном самоуправлении в Украине», согласно которому территориальная громада осуществляет свои полномочия как непосредственно, так и через органы местного самоуправления на всей своей территории.

Порядок образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц, их наименования и переименования, а также решения других вопросов административно-территориального устройства Украины определяет Закон «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».

Однако, как указывает Кабмин, действующее законодательство содержит терминологию (город общегосударственного, республиканского, областного, районного значения (подчинения), поселок городского типа, сельсовет, территория совета и другое), которая не соответствует положениям Закона, что привело к коллизиям.

Поэтому, по мнению Кабмина, необходимо урегулировать вопросы приведения положений национального законодательства в соответствие с Законом и учета изменений административно-территориального устройства, произошедших в 2020 году.

Главное научно-экспертное управление ВР в целом разделяет мнение о наличии коллизий, однако выразило ряд существенных замечаний.

В частности, замечания вызвало то, что авторами проекта используется подход, при котором понятие «территориальная громада» отождествляется с понятием «административно-территориальная единица».

Кроме того, изменениями в статью 121 Земельного кодекса предлагается предусмотреть, что граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им в собственность земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности для ведения фермерского хозяйства — в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории территориальной громады городов Киева, Севастополя, где находится фермерское хозяйство. «Однако предложенный перечень территорий (с выделением городов Киева и Севастополя), где действуют соответствующие правила, выглядит нелогичным, ведь в городах Киеве и Севастополе также есть свои территориальные громады», — отмечает ГНЭУ.

Также замечания вызвали изменения в статью 10 Кодекса о недрах и Закон «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)». По мнению ГНЭУ, они могут вызвать сложности в понимании пространственной основы действия соответствующих норм.

В Избирательный кодекс предлагаются изменения, в частности, о том, что «в границы территориального избирательного округа вместе с территорией района в городе может входить также смежная с этим районом в городе территория другого населенного пункта (села, поселка, города), которая входит в состав территории той же городской территориальной громады, что и территория города с районным делением…»; а также, что «в границы территориального избирательного округа по выборам депутатов городского совета города с районным делением вместе с территорией района в городе может входить также смежная с этим районом в городе территория другого населенного пункта (села, поселка, города), которая входит в состав территории той же городской территориальной громады, что и территория города с районным делением».

«Однако такой подход, на наш взгляд, не учитывает конституционную модель формирования местных советов. Ведь, исходя из содержания ч. 1 ст. 140 и ч. ч. 1, 2 ст. 141 Основного Закона Украины, депутаты сельских, поселковых, городских советов и сельские, поселковые, городские головы избираются жителями именно соответствующих населенных пунктов (а не смежных)», — отметили в ГНЭУ.

Кроме того, предлагаются изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности», из которых следует, что градостроительный кадастр должен в обязательном порядке вестись на государственном уровне, тогда как на региональном и местном уровнях — только в случае принятия соответствующих решений. Однако не определено, кто именно должен принимать соответствующее решение (совет, его исполнительный орган или другой государственный орган), что создает правовую неопределенность.

«Следует также отметить, что отмена ведения указанных градостроительных кадастров выглядит обоснованной только в случае нормального функционирования градостроительного кадастра на государственном уровне. Однако стоит обратить внимание, что согласно постановлению КМУ «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по внедрению Градостроительного кадастра на государственном уровне» от 9.09.2024 №909, такой кадастр в течение 2 лет со дня вступления в силу этого постановления будет функционировать как экспериментальный проект. В связи с этим отмена обязательного ведения градостроительного кадастра на региональном и местном уровнях выглядит преждевременной и может негативно сказаться на обеспечении устойчивого развития соответствующих территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов», — отмечает ГНЭУ.

Законопроект правительства также предусматривает изменения в Закон «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности».

«В результате принятия этих изменений, в частности, из перечня соответствующих бюджетов исключаются отдельно определенные в Законе бюджеты районных советов, городских советов монофункциональных городов-спутников ядерных установок и предприятий по добыче и переработке урановых руд. Следует отметить, что «монофункциональные города-спутники ядерных установок и предприятий по добыче и переработке урановых руд» отдельно определены в ч. 1 ст. 1 Закона, что свидетельствует об их особом статусе по сравнению с другими населенными пунктами. В этих условиях предложенные изменения фактически нивелируют особый статус таких городов», — отмечает экспертное управление Рады.

Автор: Наталя Мамченко

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