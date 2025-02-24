Война в Украине может закончиться в течение нескольких недель, — Дональд Трамп

По словам Дональда Трампа, война в Украине может скоро закончиться.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине "может закончиться в течение нескольких недель". Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Если мы будем разумны. Если мы не будем умны, она будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать, а мы этого не хотим.

Помните, я говорил, что война может перерасти в Третью мировую войну. Этого мы тоже не хотим», – сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что команды продуктивно работают с США по экономическому соглашению.

Добавим, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляла, что команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых и минералах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.