Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение соглашения с Украиной о полезных ископаемых

Дональд Трамп сообщил, что сделка США с Украиной о редкоземельных элементах является очень важной.

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Президент США Дональд Трамп после саммите G7 заявил, что рассчитывает на подписание с Украиной сделки редкоземельных элементах. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон присоединился ко мне в Овальном кабинете, чтобы выступить на саммите G7. Встреча была созвана губернатором (премьер-министром - ред) Канады Джастином Трюдо, нынешним председателем G7, чтобы отметить третью годовщину российско-украинской войны, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом.

Все выразили свою цель — увидеть окончание войны, и я подчеркнул важность жизненно важной «Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является «Экономическим партнерством», гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», - написал он.

Также Трамп добавил, что ведет «серьезные переговоры» с Путиным относительно окончания войны, а «также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией». Переговоры, по его словам, проходят очень хорошо.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что команды продуктивно работают с США по экономическому соглашению.

Добавим, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляла, что команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых и минералах.

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