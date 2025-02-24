НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной, — Марк Рютте

Марк Рютте подчеркнул, что НАТО будет помогать Украине с вызовами впереди, чтобы обеспечить, что эта война завершилась справедливым и продолжительным миром.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический союз и дальше будет поддерживать Украину и помогать ей обеспечить устойчивый и справедливый мир. Об этом он сказал в видеообращении по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

«НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной, будет помогать ей с вызовами впереди, чтобы обеспечить, что эта война завершилась справедливым и продолжительным миром», - заявил Рютте в своем видеообращении.

Рютте напомнил, что во время российской агрессии страны Североатлантического альянса помогали Украине, предоставляя оружие, оборудование и тренировали солдат.

«Мы сделали ее сильной... Храбрость и стойкость украинского народа является вдохновением для мира», - отметил Рютте.

Также генсек добавил, что сейчас, в 3-ю годовщину начала полномасштабного вторжения России, жизненно важно, чтобы страны НАТО еще больше настаивали на достижении справедливого и длительного мира.

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