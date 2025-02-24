НАТО продовжить підтримувати й стояти поруч з Україною, — Марк Рютте

Марк Рютте наголоси, що НАТО допомагатиме Україні з викликами попереду, щоб забезпечити, що ця війна завершилася справедливим і тривалим миром.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс й надалі підтримуватиме Україну та допомагатиме їй забезпечити стійкий та справедливий мир. Про це він сказав у відеозверненні з нагоди 3-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

«НАТО продовжить підтримувати й стояти поруч з Україною, допомагатиме їй з викликами попереду, щоб забезпечити, що ця війна завершилася справедливим і тривалим миром», - заявив Рютте у своєму відеозверненні.

Рютте нагадав, що під час російської агресії країни Північноатлантичного альянсу допомагали Україні, надаючи зброю, обладнання й тренуючи її солдатів.

«Ми зробили її сильною... Хоробрість і стійкість українського народу є натхненням для світу», - відзначив Рютте.

Також генсек додав, що зараз, у 3-тю річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії, життєво важливо, щоб країни НАТО ще більше наполягали на досягненні справедливого і тривалого миру.

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