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Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди з Україною про корисні копалини

19:45, 24 лютого 2025
Дональд Трамп повідомив, що угода США з Україною щодо рідкісноземельних елементів є дуже важливою.
Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди з Україною про корисні копалини
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Президент США Дональд Трамп після саміту G7 заявив, що розраховує на підписання з Україною угоди про рідкісноземельні елементи. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон приєднався до мене в Овальному кабінеті, щоб виступити на саміті G7. Зустріч була скликана губернатором (прем'єр-міністром – ред) Канади Джастіном Трюдо, нинішнім головою G7, щоб відзначити третю річницю російсько-української війни, яка б ніколи не розпочалася, якби я був президентом.

Усі висловили свою мету — побачити закінчення війни, і я наголосив на важливості життєво важливої ​​«Угоди про критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи» між Сполученими Штатами та Україною, яку, як ми сподіваємося, буде підписано дуже скоро! Ця угода, яка є «Економічним партнерством», гарантує, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів та військове обладнання, відправлені в Україну, а також допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця», - написав він.

Також Трамп додав, що веде «серйозні переговори» з Путіним щодо закінчення війни, а «також великих угод щодо економічного розвитку, які будуть укладені між Сполученими Штатами та Росією». Переговори, за його словами, відбуваються дуже добре.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що команди продуктивно працюють із США над економічною угодою.

Додамо, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини та мінерали. 

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США росія Україна війна

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