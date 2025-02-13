Украина начала двусторонний скрининг с ЕС по финансовым услугам

13 и 14 февраля украинская делегация представит доклады, охватывающие следующие вопросы: банковские и финансовые конгломераты, инфраструктура финансовых рынков, рынки ценных бумаг и инвестиционные услуги, страхование, устойчивое финансирование, цифровые технологии.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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В четверг, 13 февраля, в Брюсселе начались двусторонние встречи представителей Украины и Европейской Комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 9 «Финансовые услуги», принадлежащему Кластеру 2 «Внутренний рынок». Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Двусторонние встречи в рамках скрининга являются неотъемлемой частью переговорного процесса вступления страны в Европейский Союз.

Участие с украинской стороны в формате оффлайн и онлайн принимают представители Национального банка Украины, в частности первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместители председателя Национального банка Сергей Николайчук и Алексей Шабан, Людмила Снигурская, главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета НБУ, а также представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции.

Украинские представители отметили приверженность приведению национального законодательства в соответствие с правом ЕС, а также непреклонную приверженность государства европейской интеграции.

Как отмечено на встрече, у Украины есть все необходимые предпосылки для достижения этой цели: создан эффективный механизм сотрудничества между Правительством, Парламентом, центральным банком и другими заинтересованными сторонами; к тому же продолжается работа над усилением способности внедрять необходимые реформы.

Отдельно представители украинской делегации отметили постоянную поддержку ЕС Украине через текущие и запланированные совместные проекты и программы.

В течение 2 дней, 13 и 14 февраля, украинская делегация представит доклады, охватывающие следующие вопросы: банковские и финансовые конгломераты; инфраструктура финансовых рынков; рынки ценных бумаг и инвестиционные услуги; страхование; постоянное финансирование; цифровые технологии.

Законодательство ЕС в сфере финансовых услуг содержит правила, регулирующие создание, деятельность и надзор за финансовыми учреждениями в сфере банковского дела, страхования, дополнительного пенсионного обеспечения, инвестиционных услуг и рынков ценных бумаг.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в рамках вступления в ЕС Украина продолжает активную работу над тремя дорожными картами в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Также был обнародован проект Дорожной карты в области верховенства права.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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