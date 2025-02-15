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О каких изменениях в пенсионном деле следует сообщать Пенсионный фонд — напоминание

07:54, 15 февраля 2025
Также стало известно, можно ли самостоятельно внести изменения в пенсионное дело.
О каких изменениях в пенсионном деле следует сообщать Пенсионный фонд — напоминание
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, о каких изменениях в пенсионном деле нужно уведомлять ПФУ.

Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах пенсионного процесса и включает действия и процедуры, фактически связанные с обновлением информации, корректировкой документов или измененным условием получения пенсии.

Для застрахованных лиц и пенсионеров существуют следующие виды обстоятельств, о которых следует уведомить орган ПФУ:

  • получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
  • получение нового паспорта в случае угона или потери старого;
  • смена фамилии, имени и отчества (предоставляется новый паспорт гражданина Украины, свидетельство о браке или другой документ, на основании которого произошли изменения);
  • смена места жительства (регистрации);
  • выезд на постоянное место жительства за границу.

«О вышеупомянутых и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок», – говорится в сообщении.

Для внесения изменений в пенсионное дело на вебпортале е-услуг ПФУ необходимо:

  • авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в левом боковом меню выбрать раздел «О пенсионном обеспечении»;
  • во вкладке «Внесение изменений в пенсионное дело» сформировать соответствующее заявление и отправить в ПФУ.

В ПФУ отметили, что на вебпортале можно подать следующие виды заявлений для внесения изменений в пенсионное дело:

  • об изменении способа выплаты пенсии — подается при переводе пенсионной выплаты из почты в банк или наоборот;
  • об изменении выплатных реквизитов - в случае смены банковских реквизитов или адреса проживания, если получаете пенсионные выплаты по почте;
  • о выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании;
  • о переводе выплаты с «Укрпочты» на «Ощадбанк» через платежную систему MY TRANSFER – позволяет получить пенсионную выплату денежным переводом без открытия банковского счета;
  • об изменении личных данных пенсионера - в случае смены фамилии, имени, отчества или паспортных данных.

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