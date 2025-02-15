О каких изменениях в пенсионном деле следует сообщать Пенсионный фонд — напоминание

Также стало известно, можно ли самостоятельно внести изменения в пенсионное дело.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, о каких изменениях в пенсионном деле нужно уведомлять ПФУ.

Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах пенсионного процесса и включает действия и процедуры, фактически связанные с обновлением информации, корректировкой документов или измененным условием получения пенсии.

Для застрахованных лиц и пенсионеров существуют следующие виды обстоятельств, о которых следует уведомить орган ПФУ:

получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;

получение нового паспорта в случае угона или потери старого;

смена фамилии, имени и отчества (предоставляется новый паспорт гражданина Украины, свидетельство о браке или другой документ, на основании которого произошли изменения);

смена места жительства (регистрации);

выезд на постоянное место жительства за границу.

«О вышеупомянутых и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок», – говорится в сообщении.

Для внесения изменений в пенсионное дело на вебпортале е-услуг ПФУ необходимо:

авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в левом боковом меню выбрать раздел «О пенсионном обеспечении»;

во вкладке «Внесение изменений в пенсионное дело» сформировать соответствующее заявление и отправить в ПФУ.

В ПФУ отметили, что на вебпортале можно подать следующие виды заявлений для внесения изменений в пенсионное дело:

об изменении способа выплаты пенсии — подается при переводе пенсионной выплаты из почты в банк или наоборот;

об изменении выплатных реквизитов - в случае смены банковских реквизитов или адреса проживания, если получаете пенсионные выплаты по почте;

о выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании;

о переводе выплаты с «Укрпочты» на «Ощадбанк» через платежную систему MY TRANSFER – позволяет получить пенсионную выплату денежным переводом без открытия банковского счета;

об изменении личных данных пенсионера - в случае смены фамилии, имени, отчества или паспортных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.