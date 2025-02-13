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Одесскую юридическую академию решили передать в Национальный университет имени Мечникова

13:29, 13 февраля 2025
Как сообщила Марьяна Безуглая, Одесскую юридическую академию решили укрупнить и передать в Национальный университет имени Мечникова.
Одесскую юридическую академию решили передать в Национальный университет имени Мечникова
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Кабмин принял решение присоединить Национальный университет «Одесская юридическая академия» в Одесский национальный университет имени Мечникова. Соответствующее распоряжение было принято правительством, сообщила народная депутат Марьяна Безуглая.

«Соискатели образования, которые учатся в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и его структурных подразделениях, продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили без изменений условия финансирования (сохраняются бюджетные места, стоимость контрактов остается неизменной). Переход программ Национального университета «Одесская юридическая академия» в Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова пройдет постепенно в течение 2025 года» - указали в МОН.

Для передачи имущества и согласования штатного расписания нового укрупненного университета будет создана комиссия по реорганизации во главе с ректором Одесского национального университета имени Мечникова.

«В то же время права научно-педагогических работников двух заведений защищены во время реорганизации, за исключением руководящего состава, к которому относятся должности президента, ректора и проректоров», сообщили в МОН.

При этом в МОН основной причиной пересмотра сети учреждений высшего образования назвали «демографическую ситуацию», поскольку количество студентов на одно высшее образование уменьшилось с 6,5 тысяч до 3,5 тысяч. Причины этой демографической ситуации в МОН не указали.

Автор: Наталя Мамченко

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Одесса МОН Украины

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