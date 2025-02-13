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Одеську юридичну академію вирішили передати до Національного університету імені Мечникова

13:29, 13 лютого 2025
Як повідомила Мар’яна Безугла, Одеську юридичну академію вирішили укрупнити і передати до Національного університету імені Мечникова.
Одеську юридичну академію вирішили передати до Національного університету імені Мечникова
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Кабмін ухвалив рішення приєднати Національний університет «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені Мечникова. Відповідне розпорядження було ухвалено урядом, повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла.

«Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті «Одеська юридична академія» та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною). Перехід програм Національного університету «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року» - вказали у МОН.

Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені Мечникова.

«Водночас права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів», повідомили у МОН.

При цьому у МОН основною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти назвали «демографічну ситуацію», бо кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тисяч до 3,5 тисяч. Причини цієї демографічної ситуації у МОН не зазначили. 

Автор: Наталя Мамченко

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Одеса МОН України

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