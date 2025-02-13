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Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ

13:27, 13 лютого 2025
Сергій Кислиця став першим заступником очільника МЗС.
Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ
Фото: radiosvoboda.org
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Колишнього постійного представника України при ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ. Розпорядження, яке підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 лютого, опублікували на урядовому порталі.

Що відомо про Сергія Кислицю

Сергій Кислиця розпочав дипломатичну кар'єру у 1992 році. Обіймав посади в посольствах у різних країнах, Міністерстві закордонних справ та представництвах України у міжнародних організаціях.

Він п'ять років обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.

21 січня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН.

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МЗС Кабінет Міністрів України

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