Колишнього постійного представника України при ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ. Розпорядження, яке підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 лютого, опублікували на урядовому порталі.
Сергій Кислиця розпочав дипломатичну кар'єру у 1992 році. Обіймав посади в посольствах у різних країнах, Міністерстві закордонних справ та представництвах України у міжнародних організаціях.
Він п'ять років обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.
21 січня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН.
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