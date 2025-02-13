Сергея Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел

Сергей Кислица стал первым заместителем главы МИД.

Фото: radiosvoboda.org

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Бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был назначен первым заместителем министра иностранных дел. Распоряжение, которое подписал премьер-министр Денис Шмыгаль 12 февраля, было опубликовано на правительственном портале.

Что известно о Сергее Кислице

Сергей Кислица начал дипломатическую карьеру в 1992 году. Занимал должности в посольствах в разных странах, Министерстве иностранных дел и представительствах Украины в международных организациях.

Он пять лет занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.

21 января президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при ООН.

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