Сергея Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел

Бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был назначен первым заместителем министра иностранных дел. Распоряжение, которое подписал премьер-министр Денис Шмыгаль 12 февраля, было опубликовано на правительственном портале.
Сергей Кислица начал дипломатическую карьеру в 1992 году. Занимал должности в посольствах в разных странах, Министерстве иностранных дел и представительствах Украины в международных организациях.
Он пять лет занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.
21 января президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при ООН.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.