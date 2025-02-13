Суд избрал меру пресечения руководителю штаба антитеррористического центра СБУ Козюре, который работал на фсб

Суд избрал Дмитрию Козюре меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

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Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрию Козюре, который работал на российскую фсб, пишет «Суспільне».

Предателю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога – до 11 апреля. Во время заседания Козюра признался, что работает на фсб с 2018 года и продолжил сотрудничество после полномасштабного вторжения.

В ходе заседания также сообщили, что через мессенджер Signal Козюра дважды передавал фсб информацию. В сообщениях находилась информация о последствиях ракетных обстрелов. Кроме того, также удалось зафиксировать, что Козюра передавал оккупантам информацию, содержащую гостайну.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины разоблачила в рядах топового чиновника на государственной измене. Его задержал лично глава СБУ Василий Малюк.

Позже СБУ раскрыла детали операции по разоблачению в своих рядах «топкрысы», который работал на фсб.

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