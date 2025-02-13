Обязательное условие – участие в боевых действиях, а в случае невыполнения контракта нужно вернуть миллион: Кабмин опубликовал условия контракта для граждан 18-24 лет

В случае систематического невыполнения условий контракта, нужно будет возместить в полном объеме выплаченную единовременную денежную помощь, а неполученная часть такой помощи не выплачивается.

Источник фото: armyinform

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Кабмин оформил постановлением анонсированные Минобороны контракты на военную службу для лиц от 18 до 24 лет, за которые обещают до 2 млн грн денежного вознаграждения.

Правовое регулирование этому обещанию предоставило постановление Кабмина от 11 февраля 2025 г. №153 «О реализации экспериментального проекта повышения мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения». Проект рассчитан на 2 года.

Порядок определяет сумму вознаграждения, которое получит доброволец 18-24 лет при заключении контракта. В частности, это единовременная денежная помощь в сумме 1 млн грн, которая выплачивается частями.

Впрочем, в случае систематического невыполнения условий контракта, предусмотрено, что он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, то есть должен вернуть столько, сколько успел получить, а неполученная часть такой помощи не выплачивается.

Систематическим неисполнением военнослужащим условий контракта считается ненадлежащее исполнение им или отказ от исполнения взятых им на себя при заключении контракта обязанностей, когда он два или более раз по совокупности привлекался к уголовной ответственности, административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, которые учитываются для оценки состояния дисциплины в Минобороны и срок действия дисциплинарных взысканий за которые не истек.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, что право на миллион согласно постановлению имеют военнослужащие, которых уже успели призвать или принять на контракт в возрасте до 25 лет.

На які посади відбір

Отже, під час воєнного стану в рамках реалізації експериментального проекту на військову службу за контрактом до Збройних Сил на посади рядового складу строком на один рік можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 до 25 років.

Контракт з окремими категоріями громадян укладається для проходження служби за такими штатними посадами:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

Для організації базової загальновійськової підготовки, фахової підготовки, курсу адаптації осіб, які уклали контракт відповідно до цього Порядку, військовим частинам надаються додаткові бюджетні асигнування у розмірі 200 000 грн на одну особу.

Контракт укладається строком на один рік з обов’язковою умовою безпосередньої участі таких громадян у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців протягом дії контракту.

Відбір окремих категорій громадян для проходження військової служби за контрактом здійснюється центрами рекрутингу. До відбору можуть залучатися рекрутингові підрозділи військових частин.

Особи, які бажають бути прийнятими на військову службу за контрактом, подають до центрів рекрутингу або рекрутингових підрозділів військових частин через рекрутингові платформи (у разі їх створення), зокрема через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, заяву в паперовій або електронній формі.

Заява протягом одного дня передається до обраної військової частини.

Військова частина, вибір якої здійснила особа, забезпечує: уточнення намірів особи щодо укладення контракту, зокрема шляхом проведення співбесіди; прийняття рішення щодо прийняття особи на військову службу протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви.

У разі прийняття командиром рішення щодо прийняття особи на військову службу за контрактом військова частина організовує:

проведення професійно-психологічного відбору;

направлення особи для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я;

проходження посиленої підготовки: базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, фахової підготовки — від 14 діб, курсу адаптації у військовій частині — 14 діб.

Командир військової частини або начальник центру рекрутингу Збройних Сил протягом одного дня з дня видачі направлення повідомляє засобами системи електронного документообігу керівнику районного (міського) ТЦК, в якому особа перебуває на військовому обліку, про сформоване у паперовій формі направлення.

Однією з обов’язкових умов проходження військової служби є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком не менше 6 місяців за сукупністю протягом дії контакту.

У подальшому під час проходження військової служби військовослужбовці, призначені до військових частин, можуть бути призначені на інші посади.

У разі неможливості проходити військову службу на визначених вище посадах стрільця, гранатометника, розвідника тощо, за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) ВЛК військовослужбовці можуть бути призначені на інші посади у військових частинах, де вони проходять службу, або в інших військових частинах.

Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи Міноборони або військовослужбовця на підставах, встановлених Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Скільки та як виплачують

Військовослужбовцям, які уклали контракт відповідно до цього Порядку, виплачується одноразова грошова допомога після укладення контракту, проходження відповідної підготовки та вступу до виконання обов’язків за посадою у військових частинах відповідно до переліку, затвердженого Генеральним штабом Збройних Сил, у розмірі 1 млн. гривень, яка виплачується 3-ма частинами:

перша частина — 200 000 гривень протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений;

друга частина — 300 000 гривень протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується наказом командира військової частини;

третя частина — 500 000 гривень у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом — в останній день дії контракту, укладеного відповідно до цього Порядку.

У разі припинення чи скасування воєнного стану невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачується у день виключення із списків особового складу військової частини пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 500 000 гривень за кожні 30 днів служби під час воєнного стану (сумарно обчислених), але не більше ніж 500 000 гривень.

У разі невиконання умов контракту в частині обов’язкової безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців, невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачується у день звільнення з військової служби пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 500 000 гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених).

У разі дострокового припинення (розірвання) контракту через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначено частиною 12 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» за умови настання такої підстави під час проходження військової служби неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються.

У разі дострокового припинення (розірвання) контракту через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначено частиною 12 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», за умови настання такої підстави до укладення контракту неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються, а військовослужбовцем відшкодовуються виплачені йому частини одноразової грошової допомоги в повному обсязі.

У разі припинення (розірвання) контракту з підстав, визначених підпунктами “а” або “б” пункту 2, підпунктами “б” або “ж” пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, за умови наявності у військовослужбовця захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, через які військовослужбовець не зміг виконати умови контракту щодо обов’язкової безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій протягом шести місяців, невиплачена частина/частини одноразової грошової допомоги виплачується/виплачуються в повному обсязі у день його виключення із списків особового складу військової частини.

У разі припинення (розірвання) контракту з підстав, визначених підпунктом “п” пункту 2, підпунктом “д” пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», невиплачена частина/частини одноразової грошової допомоги виплачується/виплачуються в повному обсязі у день виключення із списків особового складу військової частини.

У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, неотримана частина/частини такої допомоги не виплачується/не виплачуються.

Систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту вважається неналежне виконання ним або відмова від виконання взятих ним на себе під час укладення контракту обов’язків, коли він два або більше разів за сукупністю притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міноборони і строк дії дисциплінарних стягнень за які не закінчився.

Військовозобов’язані, які проходили військову службу за контрактом на умовах, передбачених цим Порядком, та були звільнені з військової служби відповідно підпунктів “а”, “б” пункту 2, підпунктів “б”, “ж” пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби.

Такі військовозобов’язані у зазначений період можуть бути призвані або прийняті на військову службу за їх згодою.

Окремі категорії громадян, які пройшли військову службу відповідно до контракту, укладеного на умовах, визначених цим Порядком, та були звільнені з військової служби відповідно до підпунктів “а”, “б”, “п” пункту 2, підпунктів “б”, “д”, “ж” пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, під час воєнного стану мають право перетинати державний кордон України.

Перетинання державного кордону України здійснюється за наявності: довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного (міського) ТЦК), за формою, затвердженою Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладення контракту; військово-облікового документа.

Окремі категорії громадян, які пройшли військову службу відповідно до контракту, укладеного на умовах, визначених цим Порядком, та були звільнені з військової служби відповідно до підпунктів “а”, “б”, “п” пункту 2, підпунктів “б”, “д”, “ж” пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, мають право на укладення кредитного договору на умовах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 856 “Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України” із встановленням рівня компенсаційної процентної ставки протягом усього строку дії укладеного кредитного договору у розмірі 0,0 відсотків річних.

На період реалізації експериментального проекту дія підпункту 8 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» на окремі категорії громадян не поширюється.

Виплата грошового забезпечення окремим категоріям громадян здійснюється з урахуванням постанови Кабміну від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Особам, які самостійно прибули до військових частин та уклали контракт, за наявності поданих у паперовій або електронній формі документів, які підтверджують фактичні витрати на проїзд з місця проживання до військової частини залізничним, водним, автомобільним (крім таксі) транспортом, відшкодовуються витрати:

на проїзд до військової частини (зокрема на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків);

на користування постільними речами в поїздах.

Автор: Наталя Мамченко

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