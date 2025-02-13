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Утвержден порядок временного перемещения документов нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса

13:42, 13 февраля 2025
Количество дел нотариальных документов, подлежащих временному перемещению, определяется частным нотариусом самостоятельно.
Утвержден порядок временного перемещения документов нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса
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Нотариальная палата Украины сообщила, что приказом Министерства юстиции от 11 февраля № 356/5 «Некоторые вопросы организации нотариальной деятельности и ведения нотариального делопроизводства частных нотариусов в условиях военного положения» утвержден Порядок временного перемещения документов нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса в условиях военного положения.

В НПУ подчеркнули, что это позволит частным нотариусам в случае возникновения угрозы уничтожения или повреждения документов принять меры по временному их перемещению в более безопасные территории Украины.

Приватний нотаріус зможе здійснити тимчасове переміщення документів:

1) до будь-якого державного нотаріального архіву, визначеного територіальним органом Міністерства юстиції України, у межах областей, на які поширюється компетенція такого територіального органу Міністерства юстиції України, або визначеного іншим територіальним органом Міністерства юстиції України незалежно від підпорядкованості йому нотаріального округу, в якому розташоване робоче місце (контора) приватного нотаріуса, що здійснює таке переміщення;

2) до окремого приміщення, розташованого на більш безпечній території України;

3) до приміщення, яке є робочим місцем (конторою) будь-якого приватного нотаріуса, на підставі укладеного договору схову;

4) до приміщення, яке є робочим місцем (конторою) будь-якого приватного нотаріуса, на підставі укладеного договору про заміщення в межах областей, на які поширюється компетенція територіального органу Міністерства юстиції України та до компетенції якого належить нотаріальний округ, в межах якого здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус, який має намір здійснити вказане тимчасове переміщення.

Тимчасовому переміщенню підлягають:

– справи нотаріальних документів постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання;

– справи з кадрових питань; справи нотаріальних документів, строки зберігання яких не закінчені;

– незакінчені спадкові справи;

– облікові документи та довідковий апарат до справ (журнали, книги, описи тощо).

Кількість справ нотаріальних документів, що підлягатимуть тимчасовому переміщенцю, визначається приватним нотаріусом самостійно.

Також передбачено часткову передачу документів нотаріального діловодства архіву приватного нотаріуса до державного нотаріального архіву без припинення нотаріальної діяльності.

Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності постановою КМУ від 7 лютого 2025 року № 131.

Офіційна публікація Наказу планується 14 лютого 2025 року.

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