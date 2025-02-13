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Затверджено порядок тимчасового переміщення документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса

13:42, 13 лютого 2025
Кількість справ нотаріальних документів, що підлягатимуть тимчасовому переміщенню, визначається приватним нотаріусом самостійно.
Затверджено порядок тимчасового переміщення документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса
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Нотаріальна палата України повідомила, що наказом Міністерства юстиції від 11 лютого № 356/5 «Деякі питання організації нотаріальної діяльності та ведення нотаріального діловодства приватних нотаріусів в умовах воєнного стану» затверджено Порядок тимчасового переміщення документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса в умовах воєнного стану.

У НПУ наголосили, що це дозволить приватним нотаріусам у разі виникнення загрози знищення чи пошкодження документів вжити заходів щодо тимчасового їх переміщення до більш безпечних територій України.

Приватний нотаріус зможе здійснити тимчасове переміщення документів:

1) до будь-якого державного нотаріального архіву, визначеного територіальним органом Міністерства юстиції України, у межах областей, на які поширюється компетенція такого територіального органу Міністерства юстиції України, або визначеного іншим територіальним органом Міністерства юстиції України незалежно від підпорядкованості йому нотаріального округу, в якому розташоване робоче місце (контора) приватного нотаріуса, що здійснює таке переміщення;

2) до окремого приміщення, розташованого на більш безпечній території України;

3) до приміщення, яке є робочим місцем (конторою) будь-якого приватного нотаріуса, на підставі укладеного договору схову;

4) до приміщення, яке є робочим місцем (конторою) будь-якого приватного нотаріуса, на підставі укладеного договору про заміщення в межах областей, на які поширюється компетенція територіального органу Міністерства юстиції України та до компетенції якого належить нотаріальний округ, в межах якого здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус, який має намір здійснити вказане тимчасове переміщення.

Тимчасовому переміщенню підлягають:

– справи нотаріальних документів постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання;

– справи з кадрових питань; справи нотаріальних документів, строки зберігання яких не закінчені;

– незакінчені спадкові справи;

– облікові документи та довідковий апарат до справ (журнали, книги, описи тощо).

Кількість справ нотаріальних документів, що підлягатимуть тимчасовому переміщенню, визначається приватним нотаріусом самостійно.

Також передбачено часткову передачу документів нотаріального діловодства архіву приватного нотаріуса до державного нотаріального архіву без припинення нотаріальної діяльності.

Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності постановою КМУ від 7 лютого 2025 року № 131.

Офіційна публікація Наказу планується 14 лютого 2025 року.

 

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