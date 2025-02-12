Практика судов
  1. В Украине

Глава Службы безопасности Василий Малюк задержал руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ, работавшего на врага

12:48, 12 февраля 2025
СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности предателя.
Глава Службы безопасности Василий Малюк задержал руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ, работавшего на врага
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила, что уличила в своих рядах топового чиновника на государственной измене. Его задержал лично глава СБУ Василий Малюк.

Как оказалось, на враге работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ.

Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности «крысы».

Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Владимиру Зеленскому.

«Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — сказал Василий Малюк.

Также из-за предателя СБУ долгое время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.

«Самоочистка СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды – он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, – но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем», — сказал Василий Малюк.

О деталях этой спецоперации СБУ пообещала сообщить в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты проголосовали за установление Национального дня молитвы

Инициаторами выступили народные депутаты с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении списания военного имущества

Также предлагается усовершенствовать нормы, предполагающие наличие в СБУ военного имущества и управления им.

Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры

Верховная Рада расширила перечень информации, относящейся к государственной тайне, включив туда данные о резервах для ликвидации последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры и осуществлении закупок по закрытым закупкам.

Нужно, чтобы у каждого арестованного актива был «бебиситер» – Верховная Рада приняла законопроект о реформе АРМА за основу

Соавтор законопроекта Алексей Мовчан отметил, что законопроект о реформе АРМА и отборе ее руководителя с международными экспертами также предусматривает, чтобы у каждого арестованного актива была няня или «бебиситер».

Прохождение повторной ВЛК ограниченно годными перенесли до 5 июня 2025 года

Граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики