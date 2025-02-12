Глава Службы безопасности Василий Малюк задержал руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ, работавшего на врага

СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности предателя.

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Служба безопасности Украины сообщила, что уличила в своих рядах топового чиновника на государственной измене. Его задержал лично глава СБУ Василий Малюк.

Как оказалось, на враге работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ.

Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности «крысы».

Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Владимиру Зеленскому.

«Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — сказал Василий Малюк.

Также из-за предателя СБУ долгое время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.

«Самоочистка СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды – он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, – но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем», — сказал Василий Малюк.

О деталях этой спецоперации СБУ пообещала сообщить в ближайшее время.

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