Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу антитерористичного центру СБУ Козюрі, який працював на фсб

Суд обрав Дмитру Козюрі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

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Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі, який працював на російську фсб, пише «Суспільне».

Зраднику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави – до 11 квітня. Під час засідання Козюра зізнався, що працює на фсб із 2018 року та продовжив співпрацю після повномасштабного вторгнення.

Під час засідання також повідомили, що через месенджер Signal Козюра двічі передавав фсб інформацію. У повідомленнях була інформація про наслідки ракетних обстрілів. Крім того, також вдалося зафіксувати, що Козюра передавав окупантам інформацію, що містила держтаємницю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України викрила в своїх лавах топового чиновника на державній зраді. Його затримав особисто очільник СБУ Василь Малюк.

Згодом СБУ розкрила деталі операції з викриття у своїх лавах «топщура», який працював на фсб.

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