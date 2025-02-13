Практика судів
  1. В Україні

Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу антитерористичного центру СБУ Козюрі, який працював на фсб

13:23, 13 лютого 2025
Суд обрав Дмитру Козюрі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.
Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу антитерористичного центру СБУ Козюрі, який працював на фсб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі, який працював на російську фсб, пише «Суспільне».

Зраднику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави – до 11 квітня. Під час засідання Козюра зізнався, що працює на фсб із 2018 року та продовжив співпрацю після повномасштабного вторгнення.

Під час засідання також повідомили, що через месенджер Signal Козюра двічі передавав фсб інформацію. У повідомленнях була інформація про наслідки ракетних обстрілів. Крім того, також вдалося зафіксувати, що Козюра передавав окупантам інформацію, що містила держтаємницю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України викрила в своїх лавах топового чиновника на державній зраді. Його затримав особисто очільник СБУ Василь Малюк.

Згодом СБУ розкрила деталі операції з викриття у своїх лавах «топщура», який працював на фсб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Через загрози державній безпеці» – у СБУ пояснили рішення РНБО про санкції для Порошенка, Боголюбова, Жеваго, Медведчука і Коломойського

У СБУ заявили, що «Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями КК».

Одеську юридичну академію вирішили передати до Національного університету імені Мечникова

Як повідомила Мар’яна Безугла, Одеську юридичну академію вирішили укрупнити і передати до Національного університету імені Мечникова.

Обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі невиконання контракту потрібно буде повернути мільйон: Кабмін опублікував умови контракту для громадян 18-24 років

У разі систематичного невиконання умов контракту потрібно буде відшкодувати в повному обсязі виплачену одноразову грошову допомогу, а неотримана частина такої допомоги не виплачується.

Військовослужбовці, яких мобілізували у віці молодше 25 років, також зможуть отримати від держави мільйон — Кабмін повідомив умови

Але якщо вони двічі чи більше притягувалися до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, і строк дії дисциплінарних стягнень не закінчився, то винагороду вони не отримають.

Володимир Зеленський увів в дію санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського та Костянтина Жеваго

Указом Президента в дію введено рішення РНБО, яким накладено санкції на Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду