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Про які зміни у пенсійній справі треба повідомляти Пенсійний фонд — нагадування

07:54, 15 лютого 2025
Також стало відомо, чи можна самостійно внести зміни до пенсійної справи.
Про які зміни у пенсійній справі треба повідомляти Пенсійний фонд — нагадування
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, про які зміни у пенсійній справі треба повідомляти ПФУ.

Внесення змін до пенсійної справи може відбуватися на різних етапах пенсійного процесу і включає дії і процедури, фактично пов’язані з оновленням інформації, коригуванням документів або зміненою умовою отримання пенсії.

Для застрахованих осіб і пенсіонерів існують такі види обставин, про які слід повідомити орган ПФУ:

  • отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;
  • отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;
  • зміна прізвища, ім’я та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни);
  • зміна місця проживання (реєстрації);
  • виїзд на постійне місце проживання за кордон.

«Про вищезазначені та інші передбачені законодавством обставини необхідно інформувати органи Пенсійного фонду України в 10-денний термін», – йдеться у повідомленні.

Для внесення змін до пенсійної справи на вебпорталі е-послуг ПФУ необхідно:

  • авторизуватися за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
  • у лівому боковому меню обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;
  • у вкладці «Внесення змін до пенсійної справи» сформувати відповідну заяву та відправити до ПФУ.

У ПФУ зазначили, що на вебпорталі можна подати наступні види заяв для внесення змін до пенсійної справи:

  • про зміну способу виплати пенсії — подається у разі переведення пенсійної виплати з пошти у банк або навпаки;
  • про зміну виплатних реквізитів — у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання, якщо отримуєте пенсійні виплати через пошту;
  • про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;
  • про переведення виплати з «Укрпошти» на «Ощадбанк» через платіжну систему MY TRANSFER — дозволяє отримати пенсійну виплату грошовим переказом без відкриття банківського рахунку;
  • про зміну особистих даних пенсіонера — у разі зміни прізвища, ім`я, по батькові або паспортних даних.

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