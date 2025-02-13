Практика судів
  1. В Україні

Україна розпочала двосторонній скринінг з ЄС щодо фінансових послуг

14:00, 13 лютого 2025
13 та 14 лютого, українська делегація представить доповіді, які охоплюють такі питання: банківські та фінансові конгломерати, інфраструктура фінансових ринків, ринки цінних паперів та інвестиційні послуги, страхування, стале фінансування, цифрові технології.
Україна розпочала двосторонній скринінг з ЄС щодо фінансових послуг
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 13 лютого, у Брюсселі розпочалися двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 9 «Фінансові послуги», що належить до Кластеру 2 «Внутрішній ринок». Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Двосторонні зустрічі в межах скринінгу є невідʼємною частиною переговорного процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Участь з української сторони у форматі оффлайн та онлайн беруть представники Національного банку України, зокрема  перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступники голови Національного банку Сергій Ніколайчук та Олексій Шабан, Людмила Снігурська, головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, а також представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Українські представники відзначили відданість приведенню національного законодавства у відповідність до права ЄС, а також непохитну прихильність держави європейській інтеграції.

Як зазначено на зустрічі, Україна має всі необхідні передумови для досягнення цієї мети: створено ефективний механізм співпраці між Урядом, Парламентом, центральним банком та іншими зацікавленими сторонами; до того ж, триває робота над посиленням спроможності впроваджувати необхідні реформи.

Окремо представники української делегації відзначили постійну підтримку ЄС Україні через поточні та заплановані спільні проєкти та програми.

Протягом 2 днів, 13 та 14 лютого, українська делегація представить доповіді, які охоплюють такі питання: банківські та фінансові конгломерати; інфраструктура фінансових ринків; ринки цінних паперів та інвестиційні послуги; страхування; стале фінансування; цифрові технології.

Законодавство ЄС у сфері фінансових послуг містить правила, що регулюють створення, діяльність та нагляд за фінансовими установами у сферах банківської справи, страхування, додаткового пенсійного забезпечення, інвестиційних послуг та ринків цінних паперів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у межах вступу до ЄС Україна продовжує активну роботу над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також було оприлюднено проект Дорожньої карти у сфері верховенства права.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про проходження повторної ВЛК обмежено придатними до 5 червня 2025 року

Громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Від участі у нарадах з нацбезпеки усунули низку чиновників Мін'юсту США та ФБР, які працювали за різних адміністрацій

Мін'юст США та ФБР усунув чиновників від щоденних нарад щодо загроз національній безпеці – їм доручили займатися питаннями незаконної міграції.

«Через загрози державній безпеці» – у СБУ пояснили рішення РНБО про санкції для Порошенка, Боголюбова, Жеваго, Медведчука і Коломойського

У СБУ заявили, що «Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями КК».

Одеську юридичну академію вирішили передати до Національного університету імені Мечникова

Як повідомила Мар’яна Безугла, Одеську юридичну академію вирішили укрупнити і передати до Національного університету імені Мечникова.

Обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі невиконання контракту потрібно буде повернути мільйон: Кабмін опублікував умови контракту для громадян 18-24 років

У разі систематичного невиконання умов контракту потрібно буде відшкодувати в повному обсязі виплачену одноразову грошову допомогу, а неотримана частина такої допомоги не виплачується.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду