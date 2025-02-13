Україна розпочала двосторонній скринінг з ЄС щодо фінансових послуг

13 та 14 лютого, українська делегація представить доповіді, які охоплюють такі питання: банківські та фінансові конгломерати, інфраструктура фінансових ринків, ринки цінних паперів та інвестиційні послуги, страхування, стале фінансування, цифрові технології.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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У четвер, 13 лютого, у Брюсселі розпочалися двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 9 «Фінансові послуги», що належить до Кластеру 2 «Внутрішній ринок». Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Двосторонні зустрічі в межах скринінгу є невідʼємною частиною переговорного процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Участь з української сторони у форматі оффлайн та онлайн беруть представники Національного банку України, зокрема перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступники голови Національного банку Сергій Ніколайчук та Олексій Шабан, Людмила Снігурська, головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, а також представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Українські представники відзначили відданість приведенню національного законодавства у відповідність до права ЄС, а також непохитну прихильність держави європейській інтеграції.

Як зазначено на зустрічі, Україна має всі необхідні передумови для досягнення цієї мети: створено ефективний механізм співпраці між Урядом, Парламентом, центральним банком та іншими зацікавленими сторонами; до того ж, триває робота над посиленням спроможності впроваджувати необхідні реформи.

Окремо представники української делегації відзначили постійну підтримку ЄС Україні через поточні та заплановані спільні проєкти та програми.

Протягом 2 днів, 13 та 14 лютого, українська делегація представить доповіді, які охоплюють такі питання: банківські та фінансові конгломерати; інфраструктура фінансових ринків; ринки цінних паперів та інвестиційні послуги; страхування; стале фінансування; цифрові технології.

Законодавство ЄС у сфері фінансових послуг містить правила, що регулюють створення, діяльність та нагляд за фінансовими установами у сферах банківської справи, страхування, додаткового пенсійного забезпечення, інвестиційних послуг та ринків цінних паперів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у межах вступу до ЄС Україна продовжує активну роботу над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також було оприлюднено проект Дорожньої карти у сфері верховенства права.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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