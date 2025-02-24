Єврокомісія сподівається відкрити три кластери переговорів про вступ України до ЄС до червня

У Єврокомісії наголосили, що для відкриття всіх 6 кластерів ще треба зробити низку кроків.

Фото: aa.com.tr

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України повідомила, що ЄК сподівається на відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС до завершення польського головування у червні.

«Є ряд кроків, які ще потрібно зробити, але ми сподіваємося, що зможемо відкрити кластер 1 «Фундаментальні основи», кластер 2 «Внутрішній ринок», кластер 6 «Зовнішні відносини» вже під час головування Польщі, а потім у нас є ще півроку, щоб відкрити інші три», – сказала вона.

За словами Кос, Єврокомісія інвестує в прискорення процесу вступу України до ЄС та, як і Україна, прагне якнайшвидше досягти суттєвого прогресу. Також вона підкреслила, що для виконання таких амбітних планів треба наполегливо працювати з обох сторін.

«Щоб прогрес не втрачав темпів, дуже важливо підтримувати високий темп реформ, забезпечуючи при цьому відповідальність усього суспільства, що передбачає підтримку дійсно тісного партнерства з депутатами Верховної Ради, громадянським суспільством, а також представниками приватного сектору», – сказала єврокомісар.

Вона додала, що хоча рішення щодо наступних кроків залишається за країнами-членами, важливо надати їм міцну фактологічну базу, яка демонструє прогрес і дозволяє швидко приймати рішення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у межах вступу до ЄС Україна продовжує активну роботу над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також було оприлюднено проект Дорожньої карти у сфері верховенства права.

Крім того, Україна розпочала двосторонній скринінг з ЄС щодо фінансових послуг.

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