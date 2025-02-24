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Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС раніше 2030 року, — фон дер Ляєн

21:58, 24 лютого 2025
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вступ до ЄС буде важливою гарантією безпеки для України в майбутнього.
Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС раніше 2030 року, — фон дер Ляєн
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна може стати членом Європейського Союзу раніше 2030 року, якщо продовжить реформи з нинішньою швидкістю та якістю. Про це вона сказала під час виступу на саміті «Підтримуй Україну».

Коментуючи ініціативу президента Литви Гітанаса Науседи щодо можливого встановлення дати вступу України в ЄС до 1 січня 2030 року, очільниця Єврокомісії сказала, що такий підхід демонструє політичну волю та підтримку України, але водночас приєднання до ЄС залишається процесом, який базується на досягненнях кожної країни-кандидата.

«Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до Європейського Союзу навіть раніше, ніж 2030 рік. Тож працюймо, зберігаючи цей темп», – наголосила фон дер Ляєн.

Також вона додала, що вступ до ЄС буде важливою гарантією безпеки для України в майбутнього.  

Додамо, Єврокомісія сподівається відкрити три кластери переговорів про вступ України до ЄС до червня.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у межах вступу до ЄС Україна продовжує активну роботу над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також було оприлюднено проект Дорожньої карти у сфері верховенства права.

Крім того, Україна розпочала двосторонній скринінг з ЄС щодо фінансових послуг.

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ЄС Україна

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