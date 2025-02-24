На лівому березі Києва ввечері стоїть сильний запах гару та задимлення

У КМДА тим часом кажуть, що «стан повітря покращився»

Фото: comments.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ввечері 24 лютого на лівому березі Києва ускладнилася ситуація зі станом повітря. Стоїть сильне задимлення та запах гару. У мешканців лівого берега спостерігається кашель.

Слід зазначити, що вранці ця ситуація була така сама. Втім, на правому березі столиці задимлення не відчувається.

У Київській міській державній адміністрації тим часом проінформували, що стан повітря начебто «покращився».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що вранці 24 лютого Київ огорнув густий смог, а у повітрі відчувався запах гару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.