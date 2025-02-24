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Стали відомі деякі деталі угоди України та США про корисні копалини

21:34, 24 лютого 2025
США та Україна знаходяться на фінальному етапі переговорів щодо укладення угоди про доступ до українських корисних копалин.
Стали відомі деякі деталі угоди України та США про корисні копалини
Фото: Associated Press
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Угода про використання корисних копалин між Україною та США майже завершена і може бути підписана. Про це повідомило видання Axios з посиланням посадовця, який ознайомився з останнім проектом угоди.

«США та Україна знаходяться на фінальному етапі переговорів щодо укладення угоди про доступ до українських мінералів. Угода майже готова й може бути підписана», - пише видання.

У Axios зазначають, що це нібито найсвіжіший проект угоди.

Угода передбачає створення «Інвестиційного фонду відновлення», який спільно керуватиметься США та Україною. Фонд інвестуватиме у проекти в Україні, зокрема в галузі видобутку корисних копалин та розвитку портової інфраструктури.

США зможуть компенсувати частину витрат, понесених під час «захисту, відновлення та повернення економіки України» до довоєнного рівня ВВП.

У проекті документи немає конкретних зобов’язань США щодо військової підтримки.

Україна повинна внести 500 мільярдів доларів до Інвестиційного фонду - удвічі більше, ніж планується з боку США.

50% доходів України (за вирахуванням операційних витрат) від видобутку корисних копалин, нафти й газу мають спрямовуватися у фонд.

Ще проект містить пункт про фінансування проектів на територіях України, які тимчасово окуповані Росією, у разі їх звільнення. Адже більшість мінеральних ресурсів України знаходиться у східних регіонах, які зазнали серйозних руйнувань через війну.

У виданні також додають, що після підписання угоди про копалини Міністерство фінансів та торгівлі США, офіс віцепрезидента США Джей Ді Венса спільно з Міністерством економіки України будуть визначати кроки майбутньої співпраці.

Раніше Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди з Україною про корисні копалини, а також він повідомив, що Президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями приїде до США.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що команди продуктивно працюють із США над економічною угодою.

Додамо, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини та мінерали. 

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США Україна

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