Стали известны некоторые детали соглашения Украины и США о полезных ископаемых

США и Украина находятся на финальном этапе переговоров по заключению соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым.

Фото: Associated Press

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Соглашение об использовании полезных ископаемых между Украиной и США почти завершено и может быть подписано уже 24 февраля. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на чиновника, который ознакомился с последним проектом соглашения.

«США и Украина находятся на финальном этапе переговоров по заключению соглашения о доступе к украинским минералам. Соглашение почти готово и может быть подписано уже в понедельник», - пишет издание.

В Axios отмечают, что это самый свежий проект сделки.

Соглашение предусматривает создание «Инвестиционного фонда восстановления», совместно управляемого США и Украиной. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине, в частности, в области добычи полезных ископаемых и развития портовой инфраструктуры.

США смогут компенсировать часть расходов, понесенных при «защите, восстановлении и возврате экономики Украины» до довоенного уровня ВВП.

В проекте документы нет конкретных обязательств США относительно военной поддержке.

Украина должна внести 500 миллиардов долларов в Инвестиционный фонд – вдвое больше, чем планируется со стороны США.

50% доходов Украины (за вычетом операционных расходов) от добычи полезных ископаемых, нефти и газа должны направляться в фонд.

Еще проект содержит пункт о финансировании проектов на территориях Украины, временно оккупированных Россией, в случае их освобождения. Ведь большинство минеральных ресурсов Украины находится в восточных регионах, которые подверглись серьезным разрушениям из-за войны.

В издании также добавляют, что после подписания соглашения о ископаемых Министерства финансов и торговли США офис вице-президента США Джей Ди Венса совместно с Министерством экономики Украины будут определять шаги будущего сотрудничества.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение соглашения с Украиной о полезных ископаемых. Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели приедет в США.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что команды продуктивно работают с США по экономическому соглашению.

Добавим, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляла, что команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых и минералах.

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