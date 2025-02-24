Дональд Трамп анонсировал визит Владимира Зеленского в США

По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский приедет в США на этой неделе или на следующей.

Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели приедет в США. Об этом он сказал журналистам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я встречусь с Президентом Зеленским, он приедет на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о поставках полезных ископаемых», - заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что команды продуктивно работают с США по экономическому соглашению.

Добавим, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляла, что команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых и минералах.

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