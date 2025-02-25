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В Верховной Раде предложили усилить правовую защиту сотрудников Службы судебной охраны и ее главы

07:50, 25 февраля 2025
Как указывают депутаты, глава Службы судебной охраны должен находиться под усиленной защитой от любых попыток физического или морального воздействия.
В Верховной Раде предложили усилить правовую защиту сотрудников Службы судебной охраны и ее главы
Источник фото: Служба судебной охраны
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Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №13036, направленный на усиление правовой защиты сотрудников Службы судебной охраны. Инициаторами выступили Николай Галушко, Сергей Ионушас, Максим Павлюк и Сергей Минько.

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Закон «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите».

Как отмечается, глава Службы судебной охраны «играет ключевую роль в организации защиты судей, работников суда, участников судебного процесса, а также непосредственно влияет на обеспечение безопасности судебных учреждений. Это является важным элементом безопасности правосудия».

«Из-за специфики деятельности глава Службы судебной охраны может стать объектом посягательств, угроз или насилия со стороны лиц, заинтересованных в дестабилизации работы судебной системы или влиянии на судебные процессы. Вмешательство в его деятельность может иметь негативные последствия для работы органов и учреждений системы правосудия, которые являются основой правопорядка и стабильности в государстве.

Аналогично другим должностным лицам, выполняющим важные государственные функции (например, главам судебных учреждений), глава Службы судебной охраны должен находиться под усиленной защитой от любых попыток физического или морального воздействия», — отмечают авторы.

Таким образом, по мнению депутатов, необходимо включить должность главы Службы судебной охраны в перечень лиц, деятельность которых защищена статьями 112, 344 и 346 Уголовного кодекса, что «усилит гарантии безопасности и эффективности функционирования судебной системы».

Кроме того, в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» Службе судебной охраны и ее сотрудникам предоставляются полномочия для выполнения возложенных на них обязанностей, в частности:

  • требовать от лиц, входящих в помещения суда, органов и учреждений системы правосудия, предъявления документа, удостоверяющего личность;
  • проверять у лиц, входящих в судебные помещения, документы, а при наличии обоснованных подозрений в угрозе безопасности судей, сотрудников суда или нарушении общественного порядка — ограничивать их доступ;
  • проводить поверхностный осмотр лиц, входящих в судебные помещения, включая визуальный осмотр, проверку вещей и использование специальных приборов;
  • задерживать лиц, незаконно проникших или пытающихся проникнуть в судебные помещения, проверять их документы, проводить личный досмотр и передавать их правоохранительным органам;
  • ограничивать доступ граждан в отдельные помещения суда, требовать от них оставаться на определённых местах или покинуть их, а также временно ограничивать владение вещами в интересах общественного порядка и безопасности судей, их семей и участников судебного процесса.

Учитывая это, авторы законопроекта указывают на необходимость установления ответственности, в том числе уголовной, за сопротивление сотрудникам Службы, вмешательство в их деятельность, угрозы или насилие, умышленное уничтожение или повреждение их имущества. Также предполагается установление ответственности для сотрудников Службы судебной охраны за превышение власти или служебных полномочий.

По мнению депутатов, для комплексного подхода важно обеспечить социальную защиту сотрудников, предоставив им статус ветеранов, внесением изменений в Закон «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите».

Таким образом, законопроектом предлагается:

  • включить должность главы Службы судебной охраны в статьи 112, 344 и 346 Уголовного кодекса для предотвращения посягательств на его жизнь, вмешательства в деятельность, угроз и насилия;
  • внести изменения в статьи 342, 343, 345-349 и 365 УК, установив уголовную ответственность за сопротивление, вмешательство в деятельность, угрозы или насилие, умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудников Службы судебной охраны, их захват в заложники, а также превышение власти или служебных полномочий сотрудником Службы;
  • внести изменения в Закон «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите» – о предоставлении статуса ветеранов сотрудникам Службы судебной охраны путем распространения на последних действия данного Закона.

Автор: Наталя Мамченко

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