У Верховній Раді запропонували посилити правовий захист співробітників Служби судової охорони та її голови

Як вказують депутати, голова Служби судової охорони має бути під посиленим захистом від будь-яких спроб фізичного чи морального впливу.

Джерело фото: Служба судової охорони

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Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13036 щодо посилення правового захисту співробітників Служби судової охорони. Ініціаторами виступили Микола Галушко, Сергій Іонушас, Максим Павлюк та Сергій Мінько.

Зміни пропонується внести до Кримінального кодексу та Закону «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Як зазначається, голова Служби судової охорони «виконує ключову роль в організації захисту суддів, працівників суду, учасників судового процесу, а також безпосередньо впливає на забезпечення безпеки судових установ. Це є важливим елементом безпеки правосуддя».

«Через специфіку діяльності голова Служби судової охорони може бути об’єктом посягань, отримання погроз або застосування насильства з боку осіб, зацікавлених у дестабілізації роботи судової системи або у впливі на судові процеси. Втручання у його діяльність може мати негативні наслідки для роботи органів та установ системи правосуддя, що є основою правопорядку та стабільності в державі.

Аналогічно до інших посадових осіб, які здійснюють важливі державні функції (наприклад, голів судових установ), голова Служби судової охорони має бути під посиленим захистом від будь-яких спроб фізичного чи морального впливу», вказують автори.

Отже, на думку депутатів, існує необхідність включення посади голови Служби судової охорони до переліку осіб, діяльність яких захищена статтями 112, 344 та 346 Кримінального кодексу, що «посилить гарантії безпеки та ефективності функціонування судової системи».

Також відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» Службі судової охорони та її співробітникам для здійснення покладених на них повноважень надається право, зокрема:

вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред’явлення документа, що посвідчує особу;

перевіряти в осіб, які входять до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя, документи, що посвідчують особу, та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи у приміщенні суду, органу, установи системи правосуддя створює загрозу безпеці суддів, працівників апарату суду, органів і установ системи правосуддя, порушення громадського порядку, обмежувати допуск таких осіб до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя;

здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;

затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, які є при них, і передавати їх правоохоронним органам;

не допускати громадян до окремих приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу тощо.

Враховуючи це, за словами авторів законопроекту, існує необхідність встановлення відповідальності, зокрема, кримінальної за здійснення опору співробітнику Служби, втручання в діяльність, погрозу або насильство, умисне знищення або пошкодження майна співробітника Служби судової охорони, а також встановлення відповідальності співробітнику ССО за перевищення влади або службових повноважень.

За словами депутатів, для комплексного підходу важливо забезпечити і інший захист співробітників зокрема соціальний, шляхом внесення змін до Закону «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціального захисту», з метою надання статусу ветеранів співробітникам Служби. «Надання статусу ветеранів співробітникам Служби судової охорони є логічним доповненням цього захисту», додають автори.

Отже, законопроектом пропонується:

включити посаду голови Служби судової охорони до статей 112, 344 та 346 Кримінального кодексу, з метою превентивного регулювання, зокрема запобігання посягання на життя, втручання у діяльність, погроз або насильства щодо Голови Служби судової охорони;

внести зміни до статей 342, 343, 345-349 та 365 КК та встановити кримінальну відповідальність за опір, втручання в діяльність, погрозу або насильство, умисне знищення або пошкодження майна співробітника Служби судової охорони, його захоплення, як заручника, та перевищення влади або службових повноважень співробітником Служби судової охорони;

внести зміни до Закону «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» – щодо надання статусу ветеранів співробітникам Служби судової охорони, шляхом поширення на останніх дії даного Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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