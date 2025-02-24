Дональд Трамп анонсував візит Володимира Зеленського у США

За словами Дональда Трампа, Володимир Зеленський приїде до США цього тижня або наступного.

Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що Президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями приїде до США. Про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Я зустрінуся із Президентом Зеленським, він приїде цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про постачання корисних копалин», - заявив Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди з Україною про корисні копалини.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що команди продуктивно працюють із США над економічною угодою.

Додамо, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини та мінерали.

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