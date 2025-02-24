На левом берегу Киева вечером стоит сильный запах гари и задымления

В КГГА между тем говорят, что «состояние воздуха улучшилось».

Фото: comments.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вечером 24 февраля на левом берегу Киева усложнилась ситуация с состоянием воздуха. Стоит сильное задымление и запах гари. У жителей левого берега наблюдается кашель.

Следует отметить, что утром эта ситуация была такая же. Впрочем, на правом берегу столицы задымление не чувствуется.

В Киевской городской государственной администрации тем временем проинформировали, что состояние воздуха якобы «улучшилось».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что утром 24 февраля Киев окутал густой смог, а в воздухе чувствовался запах гари.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.