Практика судов
  1. В мире

Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине — украинскую и американскую

09:00, 25 февраля 2025
Послы проголосовали за две резолюции на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 февраля.
Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине — украинскую и американскую
Источник фото: AP Photo/Bebeto Matthews
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине. Одну резолюцию подготовила Украина совместно со странами ЕС, другую – Соединенные Штаты.

Как пишет «Голос Америки», за украинский вариант резолюции, который разработал Киев и поддержали страны ЕС, 93 страны проголосовали одобрительно.

Украинская резолюция

  • осуждает российскую агрессию;
  • требует выполнить предварительные резолюции ГА ООН, в частности, чтобы РФ вывела войска из признанных международных границ Украины;
  • подтверждает приверженность стран суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах;
  • подчеркивает, что привлечение войск КНДР приводит к эскалации конфликта;
  • отмечает важность обеспечить ответственность за самые тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, достичь справедливости для всех жертв и предотвратить будущие преступления;
  • призывает к полному обмену военнопленных, незаконно удерживаемых лиц и возвращению всех депортированных гражданских, включая детей.

В то же время альтернативная резолюция "Путь к миру", предложенная США, содержит четыре общих пункта:

  • выражение соболезнований о трагической гибели людей в результате "конфликта РФ и Украины";
  • повторяет, что главная цель ООН – поддерживать международный мир и безопасность;
  • призывает как можно быстрее прекратить конфликт;
  • и также призывает к крепкому миру между Украиной и Российской Федерацией.

В эту резолюцию, предложенную миссия США при ООН, делегаты включили также три поправки.

Во-первых, заменили формулировку "конфликт между Российской Федерацией и Украиной" на "полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину".

Во-вторых, добавили пункт, в котором страны подтверждают свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды.

В-третьих, формулировки о длительном мире между Украиной и РФ заменили "справедливым, крепким и всеобъемлющим миром между Украиной и Российской Федерацией, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств".

Версию американской резолюции с тремя поправками поддержали 93 страны.

Россия также представила собственную поправку к американской резолюции, которая должна была дополнить слова о "скором прекращении конфликта" формулировкой "в том числе путем устранения его первопричин". Однако эта поправка не нашла поддержки в Генассамблее ООН. В частности, США проголосовали против.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении дистанционного судебного разбирательства определять форму судебного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд не усматривает существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона из-за проведения судебного заседания в апелляционном суде в режиме видеоконференции вопреки желанию осужденного принять личное участие в судебном заседании.

Комитет рекомендовал Раде одобрить изменения в Земельный, Избирательный и другие кодексы касательно административно-территориального устройства

Законопроект предусматривает внесение изменений в 6 кодексов, в частности, Избирательный кодекс, Земельный кодекс, Кодекс о недрах, и 66 законов, в том числе о использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, а также о регулировании градостроительной деятельности.

В Верховной Раде предложили усилить правовую защиту сотрудников Службы судебной охраны и ее главы

Как указывают депутаты, глава Службы судебной охраны должен находиться под усиленной защитой от любых попыток физического или морального воздействия.

Народные депутаты предлагают изменения в отношении гендерного равенства и противодействия дискриминации в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ

В Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ предлагается внести ряд изменений для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

Наши команды продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне – Владимир Зеленский во время заседания лидеров G7

Участие в заседании лидеров G7 дистанционно принял Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Белом доме.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду