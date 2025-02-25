Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине — украинскую и американскую

Послы проголосовали за две резолюции на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 февраля.

Источник фото: AP Photo/Bebeto Matthews

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Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине. Одну резолюцию подготовила Украина совместно со странами ЕС, другую – Соединенные Штаты.

Как пишет «Голос Америки», за украинский вариант резолюции, который разработал Киев и поддержали страны ЕС, 93 страны проголосовали одобрительно.

Украинская резолюция

осуждает российскую агрессию;

требует выполнить предварительные резолюции ГА ООН, в частности, чтобы РФ вывела войска из признанных международных границ Украины;

подтверждает приверженность стран суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах;

подчеркивает, что привлечение войск КНДР приводит к эскалации конфликта;

отмечает важность обеспечить ответственность за самые тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, достичь справедливости для всех жертв и предотвратить будущие преступления;

призывает к полному обмену военнопленных, незаконно удерживаемых лиц и возвращению всех депортированных гражданских, включая детей.

В то же время альтернативная резолюция "Путь к миру", предложенная США, содержит четыре общих пункта:

выражение соболезнований о трагической гибели людей в результате "конфликта РФ и Украины";

повторяет, что главная цель ООН – поддерживать международный мир и безопасность;

призывает как можно быстрее прекратить конфликт;

и также призывает к крепкому миру между Украиной и Российской Федерацией.

В эту резолюцию, предложенную миссия США при ООН, делегаты включили также три поправки.

Во-первых, заменили формулировку "конфликт между Российской Федерацией и Украиной" на "полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину".

Во-вторых, добавили пункт, в котором страны подтверждают свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды.

В-третьих, формулировки о длительном мире между Украиной и РФ заменили "справедливым, крепким и всеобъемлющим миром между Украиной и Российской Федерацией, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств".

Версию американской резолюции с тремя поправками поддержали 93 страны.

Россия также представила собственную поправку к американской резолюции, которая должна была дополнить слова о "скором прекращении конфликта" формулировкой "в том числе путем устранения его первопричин". Однако эта поправка не нашла поддержки в Генассамблее ООН. В частности, США проголосовали против.

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