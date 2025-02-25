Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине — украинскую и американскую

Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине. Одну резолюцию подготовила Украина совместно со странами ЕС, другую – Соединенные Штаты.
Как пишет «Голос Америки», за украинский вариант резолюции, который разработал Киев и поддержали страны ЕС, 93 страны проголосовали одобрительно.
Украинская резолюция
В то же время альтернативная резолюция "Путь к миру", предложенная США, содержит четыре общих пункта:
В эту резолюцию, предложенную миссия США при ООН, делегаты включили также три поправки.
Во-первых, заменили формулировку "конфликт между Российской Федерацией и Украиной" на "полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину".
Во-вторых, добавили пункт, в котором страны подтверждают свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды.
В-третьих, формулировки о длительном мире между Украиной и РФ заменили "справедливым, крепким и всеобъемлющим миром между Украиной и Российской Федерацией, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств".
Версию американской резолюции с тремя поправками поддержали 93 страны.
Россия также представила собственную поправку к американской резолюции, которая должна была дополнить слова о "скором прекращении конфликта" формулировкой "в том числе путем устранения его первопричин". Однако эта поправка не нашла поддержки в Генассамблее ООН. В частности, США проголосовали против.
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