В КГГА не могут назвать точную причину гари и дыма на левом берегу Киева – «вероятно пыль»

В КГГА указывают, что причиной может быть накопление пыли, но это вероятная причина.

Джерело фото: Shuttersatock

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В столице уже не первый день фиксируется ухудшение состояния воздуха.

Отметим, что вечером 24 февраля на левом берегу Киева усложнилась ситуация с состоянием воздуха. Стояло сильное задымление и запах гари. У жителей левого берега наблюдался кашель.

Следует отметить, что утром ситуация была такая же. Впрочем, на правом берегу столицы задымление не чувствуется.

В КГГА указывают, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли), поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям рекомендуют закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды, а если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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