В Укргідрометцентрі пояснили чим забруднене повітря у Києві – що відомо

Кияни скаржаться на сильний запах гару та задимлення.

Джерело фото: Сергій Мухлинін

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Як відомо, у столиці уже не перший день фіксується погіршення стану повітря. В Українському гідрометеорологічному центрі вказують, що за даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 20 по 24 лютого у повітрі Києва було відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій, зокрема:

діоксидом сірки – у 1,3-2,5 рази на площах Бессарабській та Галицькій, проспектах Берестейському та Оболонському, вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Каунаській, Горіхуватський Шлях та Семена Скляренка;

оксидом вуглецю – у 1,0 рази 24 лютого на вулиці Академіка Стражеска;

діоксидом азоту – у 3,1 рази 22 лютого на Галицькій площі; у 3,0 рази 21 лютого на Бессарабській площі; у 1,6-2,9 рази 20-22 лютого на проспектах Берестейському та Оболонському, вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Каунаській, Горіхуватський Шлях та Семена Скляренка; у 1,1 – 1,8 рази 24 лютого на площах Бессарабській та Галицькій, проспектах Берестейському та Оболонському, вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Каунаській, Горіхуватський Шлях та Семена Скляренка;

формальдегідом – у 1,1-1,6 рази 20-22 лютого на площах Бессарабській та Галицькій, проспектах Берестейському та Оболонському, вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Каунаській та Семена Скляренка; у 1,0-1,4 рази 24 лютого на площах Бессарабській та Галицькій, проспектах Берестейському та Оболонському, вулицях Каунаській та Скляренка.

Окрім того, вказується, що порівняно з попереднім тижнем у повітрі дещо збільшився вміст діоксиду азоту.

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