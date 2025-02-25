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Google изменит способ доступа к Gmail для миллионов пользователей

09:54, 25 февраля 2025
Нынешний метод отправки сообщений будет отменен, а заменит его новая система QR-кодов
Google изменит способ доступа к Gmail для миллионов пользователей
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Google собирается просмотреть процедуру входа почти для 2 миллиардов пользователей Gmail в рамках масштабного обновления системы безопасности почтового сервиса. Об этом сообщает The Independent.

Нынешний метод передачи сообщений для подтверждения личности пользователя будет постепенно отменен в течение следующих месяцев, а его заменит новая система QR-кодов.

По словам представителя компании, этот переход направлен на уменьшение влияния «глобального злоупотребления сообщениями».

«Мы хотим отказаться от отправки SMS-сообщений для аутентификации... В течение нескольких месяцев мы переосмыслим то, как проверяем телефонные номера. В частности, вместо того чтобы вводить свой номер и получать шестизначный код, вы увидите QR-код, который нужно будет отсканировать с помощью камеры на телефоне», - пояснил Росс Ричендрфер, работающий над вопросами безопасности и конфиденциальности в Google.

Двухэтапная верификация стала обязательной для примерно 1,8 миллиарда пользователей Gmail во всем мире, а SMS-сообщения используются для подтверждения личности пользователя.

Хотя это гораздо безопаснее, чем просто пароль, мошенникам все же удается находить способы обойти эту функцию безопасности. Кроме того, пользователи иногда не имеют доступа к устройству, на которое был отправлен SMS-код подтверждения.

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